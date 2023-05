Alina Sorescu a vorbit despre o nouă căsătorie la un an de la separarea de Alexandru Ciucu. Este pregătită să îmbrace, din nou, rochia de mireasă?

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să meargă pe drumuri separate, după 12 ani de căsătorie, iar acest lucru a venit ca un șoc pentru toți cei care îi apreciau. Artista și fostul partener nu au încheiat încă divorțul, dar cu toate acestea amândoi încearcă să meargă mai departe. Cântăreața și-a dedicat o mare parte din timp carierei, fiind implicată în câteva proiecte importante pe care abia așteaptă să le împărtășească cu publicul său. Pentru că este mai tot timpul pe scenă, mulți au fost curioși să afle ce se întâmplă cu viața sentimentală a blondinei. Despre acest aspect a vorbit în cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent.

Alina Sorescu a trecut printr-o perioadă delicată după despărțirea de Alexandru Ciucu. Artista a recunoscut, în repetate rânduri, că muzica a ajutat-o să treacă peste toate momentele dificile, iar publicul i-a dat multă energie.

„Sunt într-un moment prielnic, în care încerc să fac cât mai multe lucruri profesionale care să mă încarce și să îmi dea forță și în viața mea personală. Eu activă sunt de când mă știu, de mic copil, toată lumea mă știe de la 4 ani de când am încept să cânt și, dacă stau să mă gândesc, anul ăsta se împlinesc 33 de ani de atunci. E un număr frumos de ani, o experiență uriașă pe care o am la vârsta mea și sunt foarte fericită că am reușit să acumulez atâtea. Forță am avut dintotdeauna, și putere, și imaginație, și susținere.

Poate au fost perioade în care am dat întâietate altor aspecte care au ținut de familie, am născut și crescut două fetițe, dar acum, da, simt că pot să renasc și simt că pot să îmi iau puterea de a trece peste momentele mai puțin plăcute din viața mea personală din viața profesională. Simt că mă salvează scena”, a spus artista, potrivit unica.ro.

Ce spune Alina Sorescu despre o nouă căsnicie

Artista a fost, de-a lungul timpului, o persoană discretă în ceea ce privește viața sa privată. Alina și-a dorit să iasă în fața publicului prin munca sa și mai puțin prin situații ce țin de intimitate. Din acest motiv, în momentul în care s-a aflat despre divorț, blondina nu a vrut să dea prea multe detalii despre ce s-a întâmplat.

Fanii săi au vrut să știe ce se întâmplă în viața ei, iar Alina Sorescu le-a răspuns, cu diplomație, la fel de reținută ca și până acum.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, vedeta a fost întrebată dacă mai crede în căsătorie. Cântăreața mărturisește că nu se gândește deocamdată la acest lucru, tot ce contează pentru ea în momentul acesta sunt fetițele și cariera.

„Nu mă gândesc la asta și nici nu e cazul să discut despre asta. Nu îmi doresc decât ca fetele să fie bine și să am rezultate frumoase cu munca mea, pentru ca ele să fie mândre de mine”, a spus Alina Sorescu în cadrul unui interviu pentru viva.ro.