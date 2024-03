Alina Sorescu, din nou în război cu Alexandru Ciucu! Totul a pornit de la cele două fetițe pe care le au împreună: „Este bulversant”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, un nou scandal! Se pare că cei doi nu ajung la o înțelegere în ceea ce privesc programul celor două fetițe pe care le au împreună. După ce toată lumea credea că apele s-au liniștit între cei doi, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Iată ce declarații a făcut artista!

În anul 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis că este mai bine să se despartă, după o căsnicie de 12 ani. Ambii au anunțat că divorțează și că vor depune actele, dar după mai bine de un an procesul nu s-a finalizat nici acum.

De curând, designerul a mărturisit că îi este foarte greu fără fetițe pentru că petrece foarte puțin timp cu ele și că nu poate lua legătura cu fosta parteneră pentru a clarifica lucrurile. Artista, prezentă în emisiunea Xtra Night Show a vorbit despre ruptura dintre ea și Alexandru, despre divorț, dar și despre programul celor două fetițe.

Alina Sorescu a declarat că designerul a putut să își vadă cele două fete, dar hotărârea primită a fost ca fetițele să rămână o săptămână la tată și una la mamă. Acest lucru s-a întâmplat doar jumătate de an, apoi lucrurile au luat o altă întorsătură.

„Este bulversant. Copiii au nevoie de stabilitate pentru a avea o creștere armonioasă, pentru a avea o continuitate a activităților. La Curtea de Apel vara trecută am suspendat această decizie de o săptămână cu o săptămână pentru că s-au dovedit efectele care nu au fost benefice asupra fetițelor. Programul despre care spune el acum că este foarte puțin este un program foarte des întâlnit în situațiile de genul ăsta. Este, de fapt, programul clasic. Două weekend-uri pe lună, vacanțele la jumătate, iar copiii au vacanțe foarte dese acum. El are și două zile în timpul săptămânii, marțea și joia, atunci când nu are weekend.

Fetițele sunt, totuși, fetițe, sunt micuțe. Carolina a împlinit 10 ani, Raisa are 7 ani și 10 luni.”, a mai mărturisit artista.