Alina Sorescu îl pulverizează pe Alexandru Ciucu. Cântăreața n-a mai suportat atacurile din partea creatorului de modă și i-a răspuns: ”Scenariu meschin al tatălui, strategie mizeră”

Tensiunea a atins cote maxime între Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu. După o separare cu surle și trâmbițe, cei doi nu au reușit să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește custodia celor două fiice pe care le au împreună. Sătulă de procese și acuzații din partea tatălui fetițelor sale, Alina Sorescu a făcut declarații dure, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Artista a dat de pământ cu cel alături de care a trăit timp de 14 ani și a făcut dezvăluiri neașteptate despre strategiile la care a apelat creatorul de modă. O poveste încâlcită, care pare departe de a ajunge la un final fericit.

Au fost căsătoriți timp de 12 ani, iar în total au împărțit bune și rele vreme de 14 ani. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au rupt lanțul de iubire, însă verigile încă îi strâng pe cei doi. În procesul de divorț s-a stabilit custodia comună, cu domiciliul la mamă. Însă acum dosarul se află în faza de apel, legat de programul de vizită al tatălui. Dar și de pensia de întreținere pe care Ciucu va fi obligat să o achite.

CITEȘTE ȘI: Anunțul făcut de Alina Sorescu după 3 ani de procese cu Alexandru Ciucu: „Îmi doresc să ne găsim liniștea cu toții”

După aproape trei ani de când încearcă să ajungă la un acord amiabil în ceea ce privește custodia fiicelor pe care le au împreună, cutia Pandorei s-a deschis din nou. Motivul? Artista cere un program obișnuit, în care designerul să aibă dreptul de a sta cu fetele două weekenduri pe lună și în vacanțe. La polul opus se situează Alexandru Ciucu, care are alte pretenții. Mai exact, creatorul de modă își dorește ca programul să fie de o săptămână cu o săptămână. Acum, Alina Sorescu îl acuză pe fostul soț de „strategii mizere și scenarii meschine”.

Alina Sorescu, înțepături dure la adresa lui Alexandru Ciucu

Vedeta îl acuză pe fostul soț de distorsionarea adevărului, asta deoarece termenul în instanță se apropie. Din spusele Alinei Sorescu, designerul vrea cu orice preț să aibă sorți de izbândă în ceea ce privește custodia fiicelor. După ce Alexandru Ciucu a atacat-o la rândul său în spațiul public, acum a venit rândul artistei să îi dea replica usturătoare.

”Avem termen în instanță peste foarte puțin timp și de aceea tatăl fetelor distorsionează acum adevărul. Nu vreau să cad în plasa strategiilor lui și nu mi-am dorit să ajung aici. Ocupându-mă de copii de vârsta fetelor mele, era normal să fiu întrebată de presă anumite lucruri. Dacă și lor le place să cânte alături de mine și de ce de multe ori lipsesc din trupă. Nu mă victimizez, sunt foarte multe lucruri de spus și voi spune public atunci când voi considera eu.

Dar fac anumite precizări, pentru a nu permite să se propage un neadevăr. Fetele fac parte din trupa mea de copii pentru că sunt talentate, au calități vocale, pentru că le place și își doresc. De multe ori plâng și îl roagă pe tatăl lor în ultimii doi ani să le aducă la cursuri, spectacole. Chiar și emisiuni atunci când sunt în programul lui. Însă el le spune că el decide ce este bine pentru ele. Eu am multe activități cu copiii, iar tatăl le-a adus doar de două ori de când a început acest proces”, a declarat Alina Sorescu pentru CANCAN.RO.

Artista tună și fulgeră: „Hoțul strigă: Hoții!”

Alina Sorescu continuă seria declarațiilor acide la adresa fostului soț și punctează momente critice în care Alexandru Ciucu ar fi apelat la strategii și scenarii. Deși relația lor a fost pusă sub lupă, artista a spus că ea a evitat cât de mult scandalurile publice. Din nefericire însă, din spusele sale, a ajuns să se lupte cu morile de vânt.

„La concertul unde am cântat în duet cu Albano, la Sala Palatului, le-a adus în ultima clipă, pentru că fetele au plâns că vor să fie alături de mine și de colegii lor de trupă. Iar prezența la concertul special pentru copii de Ziua Copilului de la Timișoara a fost un scenariu meschin al tatălui. Eu aveam bilete de avion să merg cu fetele pe 2 iunie la Timișoara. Tatăl lor, cu o strategie mizeră și sub pretextul că le face o surpriză, s-a dus și le-a luat mai repede de la școală, înaintea mea. A plecat cu ele la Timișoara și m-a anunțat printr-un mesaj că e în drum spre aeroport.

NU RATA: Alexandru Ciucu o desființează pe Alina Sorescu, după ce artista și-a acuzat fostul soț că nu le lasă pe fiicele lor la concertele ei: „Nu mai accept minciunile!”

Sunt persoană publică, am răspuns punctual și cât am putut de discret acestor acuzații referitoare la viața mea privată, așa cum am făcut mereu de-a lungul timpului. Viața noastră de familie a fost comentată cu mulți ani înainte de separare. Ca urmare a modului lui de comportament nepotrivit într-o căsnicie, deși eu am evitat scandalurile publice.

Deloc întâmplător, el vine acum și spune în presă că lucrurile “ar fi trebuit să rămână în familie”. Îmi vin în minte proverbele ‘Cine se scuză, se acuză’ și ‘Hoțul strigă: Hoții!'”, a adăugat artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.