Alina Sorescu, mai sinceră ca niciodată! Cum i s-a schimbat viața după divorț: „Sunt într-un moment prielnic”

În ultima vreme, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost unul dintre subiectele fierbinți din spațiul public. Chiar dacă ultimul an a fost extrem de dificil pentru artistă, aceasta a încercat să se concentreze pe ceea ce îi place cel mai mult: muzica. În cadrul unui interviu recent, cântăreața a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după separarea de Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu a avut parte de o perioadă plină de emoții. Divorțul nu a fost ușor pentru ea, dar nici pentru cele două fiice ale sale, Elena Carolina (9 ani) și Ana Raisa (6 ani). Cu toate acestea, artista a reușit să-și găsească din nou puterea de a merge mai departe.

Înainte de Paște, Alina Sorescu a susținut un concert caritabil la Ateneul Român, unde a urcat pe scenă alături de cele două fiice ale sale și de nume mari din muzică, precum Marcel Pavel, Paula Seling, soprana Silvia Micu sau tenorul Vlad Miriță. Alina Sorescu se pregătește și pentru alte evenimente. În luna mai, artista va cânta la un spectacol susținut de Al Bano, care va avea loc la Sala Palatului, iar de Ziua Copilului va susține un concert la Arenele Romane. Proiectele în care a fost implicată au făcut-o să se simtă mai bine și să detașeze de la gândurile legate de divorț.

În cadrul unui interviu recent, artista a vorbit despre cum a arătat viața sa din momentul în care a decis să se despartă de tatăl fetițelor sale, și până în prezent.

Alina Sorescu, declarații despre viața de după divorț: „Sunt foarte recunoscătoare”

Artista susține că perioada prin care a trecut a făcut să renască pe plan profesional, astfel că a avut parte de multe proiecte care i-au adus fericire și bucurie în suflet, iar în cele din urmă, nu poate fi decât recunoscătoare.

„Am renăscut profesional și sunt foarte recunoscătoare că am multe proiecte. După acest spectacol de la Ateneu, voi avea o invitație specială care mi-a fost adresată la un concert aniversar simfonic, al celebrului Al Bano, care, pe 27 mai, va veni la Sala Palatului, serbează 80 de ani de viață, și va fi sărbătorit și în România, pentru că e foarte iubit și de publicul român.

Sunt într-un moment prielnic, în care încerc să fac cât mai multe lucruri profesionale care să mă încarce și să îmi dea forță și în viața mea personală. Eu sunt activă sunt de când mă știu, de mic copil, toată lumea mă știe de la 4 ani de când am început să cânt și, dacă stau să mă gândesc, anul ăsta se împlinesc 33 de ani de atunci. E un număr frumos de ani, o experiență uriașă pe care o am la vârsta mea și sunt foarte fericită că am reușit să acumulez atâtea. Forță am avut dintotdeauna, și putere, și imaginație, și susținere”, a spus Alina Sorescu, pentru UNICA.

