Alina Sorescu, adevărul despre căsnicia cu Alexandru Ciucu! Ce s-a întâmplat, de fapt, în mariajul celor doi: „Am tras cu dinții să nu ajungem aici”

Alina Sorescu trece printr-o perioadă dificilă. Artista se află în plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu. Cei doi s-au luptat pentru custodia celor două fetițe pe care le au împreună, iar decizia instanței a nemulțumit-o pe cântăreață. Însă, Alina Sorescu nu se dă bătută și luptă în continuare pentru liniștea sa și a fiicelor sale. Recent, Alina Sorescu a vorbit despre ce se întâmplă în procesul de divorț, dar și cum s-a ajuns aici.

Invitată în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir, Alina Sorescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul cu Alexandru Ciucu, dar și despre procesul de divorț. În prezent, cei doi se luptă pentru custodia celor mici, dar neînțelegerile dintre ei au apărut în urmă cu mult timp, iar Alina Sorescu a recunoscut acum acest lucru.

Înainte ca anunțul divorțului să fie făcut, se specula că relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a ajuns la final. Mai mult, bărbatul chiar a fost surprins în compania altor femei. Chiar dacă pozau în cuplul perfect, în cele din urmă speculațiile s-au adeverit și divorțul a fost anunțat.

Acum, Alina Sorescu a dat de înțeles că mariajul cu Alexandru Ciucu nu mai funcționa de mult timp. Deși existau probleme, artista a încercat din toate puterile să țină totul departe de ochii curioșilor, dar și să repare relația degradată.

Teo Trandafir: A fost cineva dintre apropiații tăi care ți-au zis vreodată: „Ți-am zis eu că se va ajunge aici?”

Alina Sorescu: Au fost puțini oameni din jurul meu care au știut de situația noastră, pentru că am tras cu dinții să nu ajungem aici și am încercat să discut cu cât mai puțină lume despre asta.

(CITEȘTE ȘI: ALINA SORESCU ANUNŢĂ SCHIMBAREA, DUPĂ CE ALEX CIUCU I-A LUAT FETELE ŞI LE ÎMPART CUSTODIA: „AM EMOŢII”)

„Nu se poate încheia amiabil”

Despărțirea dintre Alina Sorescu și Alexandu Ciucu a fost una cu scântei. Cei doi nu s-au putut înțelege, așa că au ajuns cu divorțul în instanță. Miza cea mai mare este custodia celor două fetițe. Inițial s-a decis o custodie comună, iar Elena Carolina (9 ani) și Ana Raisa (6 ani) trebuie să locuiască o săptămână cu mama, iar una cu tatăl.

Decizia a nemulțumit-o pe Alina Sorescu, așa că a făcut apel. Artista susține că acest program este unul bulversant pentru cele mici și nu le asigură un mediu stabil, de care ele au mare nevoie acum. Mai mult, în prima săptămână în care fetițele au trebuit să se mute la tată, acestea au plânsă la plecare și cu greu s-au despărțit de mama lor, fapt ce a motivat-o pe Alina Sorescu să lupte și mai mult pentru ele.

„Imaginile cu fetițele plângând, despre asta a fost vorba în videoclipul surprins de paparazzi. Evident, tu ca mamă nu poți să fii stană de piatră când vezi copiii plângând. Mă gândesc în această perioadă ca lor să le fie bine, ele sunt pe primul plan, e clar că această decizie aduce haos în viața a două fetițe de 9 și șase ani, ca fetițele să petreacă o săptămână într-o parte și alta într-o altă parte.

Nu vorbim de custodie exclusivă, că am văzut că se vorbește în presă, e custodie comună, cu domiciliul la mamă, cu program de vizită bulversant, pentru că cei mici la aceste vârste au nevoie de o continuitate, de o stabilitate emoțională, de o rutină, de un program, de reguli pe care să le știe, pe care să le respecte. E foarte complicat să ai o regulă într-o parte și una în alta.

Am încredere că decizia finală va fi în beneficiile fetițelor și că nu vor fi efecte pe termen lung asupra lor. Totul a fost în mâna judecătorului de acum și în faza de apel va fi în mâna judecătorilor pe care îi vom cunoaște la un moment dat. Încă nu se știe, procesul mai are faze, mai e timp. Lucrurile între noi se întâmplă juridic. Între noi nu a fost o situație care să se poată încheia amiabil, de asta am și ajuns în situația de a fi în instanță”, mai spus Alina Sorescu.

(VEZI ȘI: ALINA SORESCU, DEVASTATĂ DUPĂ SENTINȚA DATĂ ÎN PROCESUL DE CUSTODIE. „VOI LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT”)