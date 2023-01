Altercația dintre Prințul Harry și fratele lui, Prințul William, despre care nimeni nu știa. De la ce a pornit totul

Recent, Prințul Harry și-a lansat propria sa carte, și anume „Spare” (trad. „Rezervă”), în conținutul căreia a făcut mai multe dezvăluiri. În memoriile sale s-a axat nu doar pe relația dintre el și Familia Regală, ci a „disecat” și anumite situații pe care publicul larg nu le cunoștea. De pildă, a expus o altercație pe care a avut-o cu fratele său, Prințul William. Iată mai jos, în articol, despre ce este vorba.

În data de 10 ianuarie 2023 a avut loc lansarea oficială a cărții Prințului Harry, și anume „Spare”. În memoriile sale, partenerul de viață al lui Meghan Markle a făcut destăinuiri incredibile și a oferit informații pe care publicul larg nu a putut să le acceseze ani la rând, având în vedere confidențialitatea impusă de Familia Regală. Prin lansarea cărții sale, Prințul Harry a „spart” barierele impuse, de cele mai multe ori, de conduita regală, și a vorbit despre trăirile de care a avut parte încă din copilărie.

Vezi și PRINȚUL HARRY A SPUS TOTUL ÎN CARTEA SA DE MEMORII! CULISELE DISPUTELOR DINTRE KATE MIDDLETON ȘI MEGHAN MARKLE

Altercația între cei doi Prinți

În autobiografie, Prințul Harry a adus în prim-plan și o altercație pe care a avut-o cu fratele său, Prințul William. Ducele de Sussex a mărturisit faptul că disputa între ei a luat naștere în urma unor comentarii deplasate pe care Prințul William le făcuse la adresa lui Megnah Markle: „nepoliticoasă”, „dificilă”, „necioplită”. Având în vedere circumstanțele, între cei doi Prinți s-a iscat o ceartă care, după spusele sale, a escaladat spre agresiuni fizice.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, scrie în carte despre altercația dintre el și Prințul William.

Citește și REACȚIA NEAȘTEPTATĂ A PRESEI BRITANICE, DUPĂ CE PRINȚUL HARRY A FĂCUT DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE. INCREDIBIL A MĂRTURISIT DUCELE DE SUSSEX

Sursă foto: captură video YouTube