Finala sezonului 19 – Te cunosc de undeva! s-a filmat în urmă cu mult mai puțin de 24 de ore, iar CANCAN.RO a aflat, deja, cine sunt câștigătorii! Pentru că știm tot și suntem peste tot, în rândurile de mai jos urmează să vă dezvăluim inclusiv piesele interpretate de cei care au pus mâna pe marele premiu al sezonului, dar și de celelalte trei perechi finaliste. Ca un mic indiciu, istoria e făcută pentru a fi repetată, iar perechea câștigătoare a celui mai nou sezon TCDU are antecedente!

Potrivit surselor CANCAN.RO, WRS și Emilian sunt câștigătorii sezonului 19 – Te cunosc de undeva!, emisiune difuzată la Antena 1! Și pentru că vă spuneam de istoria repetată, ei au pus mâna pe marele premiu și sezonul precedent, 18, informație dezvăluită, în exclusivitate, de publicația noastră (Vezi AICI detalii).

Perechea câștigătoare a sezonului acesta a cucerit atât juriul, cât și celelalte trei cupluri finaliste prin interpretarea piesei They Don’t Care About Us, melodie care îi aparține lui Michael Jackson.

Finala emisiunii Te cunosc de undeva! – sezon 19 va fi difuzată pe micile ecrane în perioada următoare, iar așa cum v-am informat 100% corect până acum, continuăm în aceeași notă și în cazul marilor câștigători, WRS și Emilian!

(NU RATA: Ei sunt câștigătorii Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Cine sunt concurenții care s-au impus în sezoanele difuzate până acum)

WRS și Emilian, aurul în două sezoane consecutive de Te cunosc de undeva!

Coregrafia, costumele, dar și interpretarea piesei lui Michael Jackson i-au cam pus în dificultate pe marii câștigători ai finalei celui mai nou sezon Te cunosc de undeva!, însă au reușit să se impună, fără drept de apel, în clasament.

Totodată, au avut rivali pe măsură, iar asta pentru că celelalte trei perechi finaliste ale sezonului, dezvăluite de CANCAN.RO zilele trecute (vezi AICI detalii), au avut, la rândul lor, interpretări de excepție.

CRBL și Radu Țibulcă și-au făcut apariția pe scena Te cunosc de undeva! interpretând piesa lui Eminem – The Real Slim Shady. Adda și Radu Bucălae au făcut un show de zile mari cu melodia As It Was – piesă care-i aparține lui Harry Styles. În aceeași măsură, Juno și Nicole Cherry au umplut scena Te cunosc de undeva! cu piesa Umbrella, de Rihanna și Jay-Z.

Cu toate că lupta a fost acerbă, așa cum vă spuneam mai sus, WRS și Emilian s-au distanțat de celelalte trei perechi și au reușit să pună mâna pe marele premiu al emisiunii Te cunosc de undeva! – sezon 19.

(VEZI ȘI: Scandal cu amenințări și îmbrânceli la Te cunosc de undeva! CRBL, la un pas să-l bată pe unul dintre rivalii din emisiunea de la Antena 1)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.