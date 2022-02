Am aflat câte clase are Speak, de fapt. Motivul rușinos pentru care a fost părăsit de Adelina Pestrițu

Speak sau Ștefan Sprianu, pe numele său adevărat, a avut o carieră cu totul diferită, înainte să devină cântăreț. Cu ce se ocupa artistul înainte să se apuce de muzică, câte clase are și de ce a fost părăsit de Adelina Pestrițu?

Cântărețul Speak, în vârstă de 35 de ani a fost sportiv de performanță. El a jucat baschet de la 9 ani, până la 20, atunci când a renunțat pentru a se dedica muzicii. Originar din Bacău, oraș în care și-a consumat întreaga carieră de sportiv, Ștefan face parte începând cu 2009 din echipa „HaHaHa Production”, casa de discuri fondată de Andrei Tiberiu Maria, cel cunoscut drept Smiley.

Câte clase are, de fapt, Speak?

Ștefan Sprianu a făcut școala generală și liceul în Bacău, în locul său natal. După ce a luat examenul de Bacalaureat, a decis să plece la Iași, pentru a urma o facultate. A jucat baschet până în anul doi al facultății, iar de atunci și-a început cariera muzicală.

”Am încercat să fac ceea ce făcea fratele meu. Am fost la înot pentru că el a fost vicecampion național, am fost la tenis pentru că și el făcea tenis, am trecut la atletism tot pentru că făcea și el asta. Dar am rămas la baschet.

Eram talentat, am fost desemnat cel mai tehnic jucător de baschet al României la categoria Juniori 3. Totuși, m-am lăsat pentru că am simțit că nu mai sunt perspective din punct de vedere sportiv. Am ales să mă duc în Iași la facultate și am jucat și acolo, însă am renunțat definitiv în momentul în care a trebuit să aduc bani de acasă.

Era perioada în care făceam, în paralel, și muzică. Era activitatea mea din timpul liber, una pe care ulterior am dezvoltat-o”, a declarat Speak, în urmă cu ceva timp.

Adelina Pestrițu l-a făcut celebru pe Speak

Artistul a ieșit în evidență când a recunoscut public că are o relație cu Adelina Pestrițu. Cei doi au avut o relație foarte frumoasă, dar ceva s-a schimbat, așa că în luna octombrie 2016, Speak și Adelina Pestrițu și-au spus adio, după doi ani și jumătate de relație. Cei doi s-au mutat împreună la numai o lună de relație, iar mulți îi vedeau ca pe cuplul perfect. Iată că lucrurile nu au evoluat în direcția în care credeau unii, iar cei doi s-au despărțit.

Motivul rușinos pentru care Speak ar fi fost părăsit de Adelina Pestrițu

Cei doi și-ar fi spus ”adio” din cauza unui parfum de femeie, persistent, pe care Adelina l-ar fi simțit pe hainele lui Speak. După ce Ștefan i-a explicat iubitei sale de ce se simte atât de puternic un parfum de damă pe hainele lui, Pestrița nu a vrut să îl creadă pe cuvânt, așa că l-ar fi părăsit pe cel cu care a stat împreună, timp de doi ani și jumătate.

Mai mult decât atât, în ultimele luni ale relației celor doi, au tot existat discuții între ei, iar problemele cu care se confruntau ca și cuplu, apăreau din ce în ce mai des.

Mai mult, Adelina renunțase să mai poarte inelul de logodnă primit de la artist, înlocuindu-l cu un altul, cu un smarald imens și diamante pe care l-ar fi primit cadou de la un amic.

În prezent, Speak are o relație cu Ștefania. Cei doi s-au cuplat în anul 2017 și par că se înțeleg de minune.