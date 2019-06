Am aflat motivul real pentru care Poliția Română dă în judecată Paraziții. Cuvintele pentru care Cheloo și Ombladon pot plăti scump

Sindicaliştii din Poliţie vor să dea în judecată formaţia Paraziţii, după ce trupa de hip-hop a scos recent o piesă denumită „Antimiliţie” şi pe care poliţiştii o consideră jignitoare, din cauza versurilor. În continuare, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă cuvintele pentru care Cheloo și Ombladon pot plăti scump.

Versurile melodiei “Antimiliție”:

“Daca n-ai imaginatie fa-te politist

N-ai facut nimic in viata fa-te politist

Ba-i lingau convins daca n-ai nici-un vis fa-te politist

Fa-te politist hai fa-te politist

Daca nu ti se mai scoala fa-te politist

Daca vrei sa n-ai prieteni fa-te politist

Daca ma-ta-i cur*a si tactu comunist

(sapte ma-ta ori ma-ta en ma-ta plus ma-ta)

Cand au s*pt-o moarta cot la cot mamele voastre c*rve s-au c*cat pe tot

In ziua in care v-au salvat de la a****t au lovit in societate ca boala-n port

Face-ti patrula scalvi mei ce bine suna tot ce aveti in frigider miroase a pu*a

Codu penal pentru noi e sfanta scriptura

Daca voi sunteti legea dreptatea-n dura

Vreti sa fiti oameni cand iesiti din tura

Pana si copii vostri o sa va scuipe-n gura

Juru pe julvent ca toti va-n jura

Va luam morti-n p*la de la pamant la luna

Mars la stapan aport repaus

Cu atatea comenenzi lative tot e haos

Militia-n actiune depune icre

P*de*le cu insigne dau share si like

Daca n-ai imaginatie fa-te politist

N-ai facut nimic in viata fa-te politist

Ba-i lingau convins daca n-ai nici-un vis fa-te politist

Daca nu ti se mai scoala fa-te politist

Daca vrei sa n-ai prieteni fa-te politist

Daca ma-ta-i cu*va si tactu comunist

Fa-te politist

Hai fa-te politist

Sunt betivul ion raportez bai baieti

Azi am aruncat beat cu sticle in sticleti

A venit militica umflat de pufuleti

Era unu singur da zici ca era tripleti

I-a sarit mustarul ca fugit cu bancomatul

Ca ca licita nu ma urmarit ca i se raceau mici

Nu l-a dus capul prin scoala

De asta are o boala versuri.us

Daca trebuie sa fie corect se simte tras pe sfoara

Pai de asta ni se scoala cavitatea ta bucala

Bai comunism munism mars la gara

Domnul politist eu mereu v-am respectat

V-am spus ca-s fragil vedeti sunt spart si luat ai beat si muci

Tu nu prea sti ce se consuma

Ba lab*rule tu iti cam iesi din mana

Si ia-te-ne pe toti toti legati in duba

Cine nu striga m*ie garda masa-i c***a

Daca n-ai imaginatie fa-te politist

N-ai facut nimic in viata fa-te politist

Ba-i lingau convins daca n-ai nici-un vis fa-te politist

Daca nu ti se mai scoala fa-te politist

Daca vrei sa n-ai prieteni fa-te politist

Daca ma-ta-i cur*a si tactu comunist

Fa-te politist hai fa-te politist

Daca n-ai imaginatie fa-te politist

N-ai facut nimic in viata fa-te politist

Ba-i lingau convins daca n-ai nici-un vis fa-te politist

Daca nu ti se mai scoala fa-te politist

Daca vrei sa n-ai prieteni fa-te politist

Daca ma-ta-i cur*a si tactu comunist

Fa-te politist hai fa-te politist”.

„Săptămâna viitoare, la Tribunalul Municipiului Bucureşti, îi vom acţiona în judecată pentru calomnie şi pentru ce mai găsesc avocaţii acolo, că nu poţi să-i înjuri pe toţi poliţiştii din ţara asta la modul ăsta. Adică fiecare mai greşim, dar totuşi, este foarte mult”, a declarat Iulian Surugiu, preşedintele Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP).