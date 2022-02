Am aflat tariful uriaș! Ireal câți euro a cerut Ștefan Bănică Jr pentru concertul de Ziua Femeii de la Berăria H

Ștefan Bănică Jr. este fără doar și poate, unul dntre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, bileele la concertele sale fiind sold out cu mult înainte de data spectacolului.

Datorită faptului că are mii de fani, dar și talentului său, artistul cere prețuri colosale pentru un recital, mai ales pentru salariile din România.

Astfel, pentru un concert pe care Ștefan Bănică îl va susține de Ziua Femeii la Berăria H din București, doamnele care vor să se răsfețe în compania muzicii celebrului artist trebuie să scoate din buzunare sume frumușele. Un bilet la categoria A, ce include loc la masă în fața scemei costă 149 de lei, la categoria B (acces general cu loc la masă) 99 de lei, iar la categoria C (părțile laterale cu loc la masă), 49 de lei.

Ștefan Bănică Jr, unul dintre cei mai scumpi artiști din România

Ștefan Bănică Jr câștigă la un concert peste 10.000 de euro. Pentru 11.000 de euro la care se adaugă și TVA, Ștefan Bănică susține un recital de toată frumusețea. Cu 21 de oameni în echipă, la spectacolele susținute în afara Bucureștiului, el cere 1,5 euro pe kilometru, pentru transport, 10 camere duble, și un apartament, la hoteluri de 4 stele, plus masă pentru 21 de persoane.

Ce tarife au la un concert alți artiști de top

Smiley câștigă între 12.000 și 15.000 de euro la un concert. Banii îi împarte însă cu 16 persoane. Smiley, de pildă, are următoarele tarife și pretenții, la spectacole: onorariul cu backing inclus, în cluburi și în baruri, de 40 de minute, dar și în aer liber, de 50 de minute, este de 12.000 de euro, plus TVA. Iar în mall și la petrecerile private, pentru un spectacol de 60 de minute, cere 15.000 de euro, plus TVA, scrie playtech.ro.

