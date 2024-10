Am făcut calculul! Câți lei primește un român, după recalculare, dacă a lucrat 40 de ani cu carte de muncă

Câți lei primește un român, după recalculare, în cazul în care a lucrat 40 de ani cu carte de muncă? Noi am făcut calculul! Iată câte puncte se adaugă și de câți bani ar putea beneficia în plus. Câte puncte se adaugă? Se ține cont de numărul de ani lucrați!

După o viață de muncă, românii care ajung la vârsta pensionării se așteaptă să primească o sumă corect calculată, bani care să reflecte anii de efort. Cu toate acestea, recalcularea aduce și surprize neplăcute, mai ales pentru că anumite perioade nu sunt considerate contribuitive.

Chiar dacă pensionarii au lucrat ani întregi, aceștia nu beneficiază de puncte pentru fiecare perioadă muncită. Pentru a înțelege mai bine, este important de precizat faptul că anii petrecuți în facultate, șoomaj sau armată nu sunt contribuitivi atunci când vine vorba de sistemul de pensii.

Nu se oferă puncte de contributivitate complete pentru aceste intervale, caare pot ajunge chiar și la 6 ani, iar așa este afectată valoarea finală a pensiei. Pentru acele perioade se primesc numai 0,25 puncte de pensie în loc de puncte integrale.

Ce pensie primește un român, după recalculare, dacă a lucrat 40 de ani cu carte de muncă

Ținând cont de faptul că punctul de pensie are în prezent o valoare de referință de 81 de lei, calculul final are un impact mare asupra veniturilor vârstinicilor. Putem lua exemplul unei persoane care a muncit timp de 40 de ani cu carte de muncă, dar din acești ani 6 au fost petrecuți în șomaj, facultate sau armată.

Prin urmare, pensionarul va beneficia de numai 0,25 puncte pentru fiecare an, cu un total de 6,25 puncte.

Cum fiecare punct are o valoare de 81 de ani, aceste 6,25 puncte aduc un plus de 911 lei la pensie. În urma reclaculării, românul ar urma să primească suma pe care o primea până acuml, dar și 911 de lei în plus.

Este estențial ca anii lucrați să fie cu carte de muncă pentru a beneficia de banii respectivi.

20 – 25 ani: 0 puncte, 0 lei în plus

26 de ani: 0,5 puncte – 40 lei

27 de ani: 01 punct – 81 lei

28 de ani: 1,5 puncte – 121 lei

29 de ani: 2 puncte – 161 lei

30 de ani: 2,5 puncte – 202 lei

31 de ani: 3,25 puncte – 263 lei

32 de ani: 4 puncte – 324 lei

33 de ani: 4,75 puncte – 384 lei

34 de ani: 5,5 puncte – 445 lei

35 de ani: 6,25 puncte – 506 lei

36 de ani: 6,25 puncte – 587 lei

37 de ani: 6,25 puncte – 688 lei

38 de ani: 6,25 puncte – 749 lei

39 de ani: 6,25 puncte – 830 lei

40 de ani: 6,25 puncte – 911 lei

