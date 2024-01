„Am plătit, dar nici nu am mâncat”. Cum au ajuns aceşti români să fie daţi afară, de Revelion

Sute de pe persoane, printre care și o mulțime de români, au avut parte de un Revelion de coșmar. Aceștia au decis să petreacă noaptea dintre ani la un restaurant de lux din Madrid, Spania. Însă, oamenii nici nu au ajuns bine la local că au și fost evacuați de către polițiști, chiar înainte de miezul nopții. Petrecăreții au rămas în stradă și cu banii luați. Cum s-a întâmplat totul?

Numeroși români au ratat petrecerea de Anul Nou, chiar dacă s-au pregătit temeinic. Aceștia au vrut să facă Revelionul la un local de lux din Madrid, deținut tot de un român. Au plătit totul, însă fix când să înceapă petrecerea au fost scoși afară din restaurant. Așa că au rămas cu banii luați, fără mâncare și fără să aibă unde să facă Revelionul.

(CITEȘTE ȘI: 6.000 LEI, AMENDĂ LA MC DONALD’S! CE A PĂŢIT UN BĂRBAT DIN SUCEAVA, DUPĂ CE S-A AŞEZAT LA COADĂ)

Noaptea dintre ani a fost una de coșmar pentru mai mulți români din Spania. Aceștia au fost dați afara de poliție din localul pe care îl plătiseră, asta pentru că proprietarul, român și el, nu avea autorizație. Pentru a se bucura de mâncare și distracție, românii au scos din buzunar câte 110 euro de persoană.

Chiar înainte de miezul nopții, oamenii legii au dat buzna în local și au evacuat mai bine de 300 de persoane. Astfel, numeroși oameni au rămas în stradă, fără bani și fără un loc unde să petreacă. O româncă a povestit întreaga întâmplare în mediul online și s-a arătat revoltată.

„A venit poliția și ne-a spus să părăsim localul. Nu știu pe cine caută. Încearcă să ne explice. Facem în mașină Revelionul. Am plătit, dar nici nu am mâncat. Doamne! Așa ghinion. A zis să plecăm așa, fără motiv. În viața mea nu am pățit așa ceva. Eu am plătit.

Se pare că proprietarul nu are licență să facă Revelionul. Restaurantul e unul de lux. Dacă nu ieșim din restaurant ne arestează. Deja îl arestează pe un spaniol. Pe noi românii nu ne arestează, dar l-au reținut pe un spaniol, care e cel mai tare-n gură!”, a povestit românca pe TikTok.