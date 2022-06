”Am venit de la țară, iar acum sunt o lady!” Ramona Olaru se ”dezbracă” de secrete! Bărbați, afaceri, familie, televiziune…

Ramona Olaru a ajuns în brațele lui Cătălin Cazacu și, în ciuda faptului că relația a avut și coborâșuri, se pare că acum se îndreaptă către cununie. Cine este iubita fostului ”Faimos” care acum apare pe ”sticlă” la ”Neatza cu Răzvan și Dani”? Cum a urmat drumul ei de la țară către celebritate? Câți bani câștigă? De ce nu-i plac bărbații cu mușchi și-i preferă pe cei cu puțintică burtă? CANCAN.RO are povestea spusă chiar de vedeta Antenei 1.

Ramona Olaru a fost prezent la un mare eveniment săptămâna aceasta, unde avea să dezvăluie multe despre ea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Spune că s-a îmbogățit, că merge la psiholog și e OK și se împarte perfect între viața de familistă și carieră. Dar să-i dăm cuvântul Ramonei. ”Fac foarte bine, mă sint bine. Bărbații e porci! Că e mai mulți, ai naibii, și e nebuni la creierii capului! Tăiați asta, că am glumit”, este partea introductivă și amuzantă.

Ramona Olaru: ”Sunt foarte conectată cu acel copil!”

Notă de seriozitate, apoi. ”Cum e copilul tău interior?”, a fost întrebarea reporterului CANCAN.RO. ”În ultimii doi ani, sunt foarte conectată cu acel copil, pentru că merg la psiholog și trebuie să-l mai iau în brațe, din când în când. Deci, sunt foarte apropiată. Am primit de multe ori mesaje prin care oamenii mă rugau să le dau numărul de telefon al psihologului meu. Ceea ce înseamnă că am făcut un lucru bun, vorbind despre asta.

Oamenii te cred nebun dacă mergi la psiholog. Dar ei nu știu că, de fapt, rezolvi niște traume, niște probleme cu care te lupți de mic și nu poți să-ți faci decât un bine”, a sintetizat Ramona Olaru.

”Nu uit de unde am plecat!”

Drumul devenirii sale profesionale a fost greu, dar chinul s-a meritat. Acum, Ramona strunește două micuțe afaceri și speră să ajungă pe culmile succesului. ”Am mers pe principiul `ce n-am avut când am fost mică să dobândesc când sunt mare`. Și, în continuare, fac treaba asta, dar nu uit niciodată de unde am plecat. Ăsta e principiul pe care merg și cred că se vede, eu nu uit niciodată de unde am plecat. Să fiu altfel sau să mă port altfel decât sunt.

M-am apucat de niște business-uri micuțe, proprii, niște combinații, ca să se știe, la care adaug puțin din popularitatea mea.

Când oamenii spun că nu le place varianta mea, într-un fel, în suflet, m-a deranjat, dar am continuat să fiu aceeași, să nu schimb nimic de la mine, doar ca să plac cumva. Ca să fiu pe placul cuiva. Nu, niciodată. Am mers înainte. Dar nu spun că nu m-au durut unele lucruri”, a continuat Ramona Olaru.

S-a îmbogățit din rolul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”

Mulțumită de banii de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”! Ba chiar spune că s-a îmbogățit! Și nu numai ea, ci toți care fac parte din matinalul Antenei 1. ”În momentul de față, la Neatza suntem într-o mărire continuă a echipei, suntem mulți și tot mai vrem pentru că, știm bine, programul este de patru ore.

Dacă suntem plătiți bine? Pot să spun doar că ne-am îmbogățit! Ne-am îmbogățit cu toții. Uită-te la mine, am venit de la țară și acum sunt o lady”, a spus Ramona.

Îi plac bărbații cu burică: ”Vreau să simt că mă ia ceva pufos în brațe!”

Bărbații! Capitolul ”prins” obligatoriu în discuția cu o vedetă. Ce nu trebuie să poarte? Cu mușchi sau fără? Burtica… ”Pantalonii strânși pe bărbați nu-mi plac! Îmi place atât de mult bărbatul care stă cu mine și care împarte casa și patul n-are obiceiul de genul ăsta… Mai poartă tricouri scurte câteodată și, când mai ridică mâinile… Dar m-am ocupat de treaba asta și nu mai face. Măcar e ascultător.

”Am descoperit că și mie-mi place ca, așa, un bărbat să aibă puțină burtică. Dar tot timpul am știut că nu-mi plac bărbații cu mușchi. Nu-mi place ca bărbatul să fie dulap, să fie, așa, mai moale. Îmi place, când pun mâna pe mâna lui, să fie un pic mai moale, nu țeapănă, așa! Ce-i aia? Vreau să simt cum mă ia ceva pufos în brațe”, a încheiat Ramona Olaru.

