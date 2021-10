Amalia Enache, despre cea mai amuzantă gafă pe care a făcut-o la TV: „Îmi amintesc că….”

Amalia Enache este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Ştirista a povestit în cadrul unui interviu, care a fost cea mai amuzantă gafă pe care a făcut-o la televizor. De asemenea, vedeta de la Pro a vorbit şi despre începuturile carierei sale în această lume.

Amalia Enache lucrează de peste 20 de ani la postul de televiziune Pro TV. Vedeta a vorbit pentru okmagazine.ro despre cariera sa și și-a amintit și de un moment amuzant.

”Am zis „vedetă într-un parc aviatic“, în loc de „acvatic“”

”Îmi amintesc că am făcut o balenă zburătoare, am zis „vedetă într-un parc aviatic“, în loc de „acvatic“. Dar, sigur, rememorând acum, au mai fost şi altele”, a spus Amalia Enache despre gafa făcută la TV.

”Din anul 2000 sunt în redacţia Ştirilor ProTV, din 2003 sunt şi la pupitrul Ştirilor de noapte. Sigur că îmi amintesc prima zi şi de fapt primii ani, pentru că eram la început, la vârsta la care vrei să arăţi ce poţi, deşi nu îţi e clar nici ţie exact care îţi sunt limitele. Eram serioasă, ambiţioasă, la locul meu, dispusă să învăţ şi să muncesc mult… Eu eram dintre cei care la acea vârstă aveau convingerea că pot orice, că nimic nu e prea greu, prea obositor. Şi aveam foarte puternic credinţa aceasta pe care o am şi acum că e important să fii un jurnalist onest. Există o nostalgie firească a începuturilor, dar recunosc că lucrurile sunt mai uşoare după ce dobândeşti experienţă şi după ce ai deja parte de confirmări”, a declarat prezentatoarea TV.

Amalia Enache a fost la un pas să renunțe la PRO TV

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Amalia Enache este o mamă singură. Vedeta a ales să rămână însărcinată cu cel mai bun prieten al ei, Claudiu Anghel. Însă, puţini sunt cei care ştiu faptul că, după ce a luat această decizie, ştirista a vrut să renunţe la job-ul său, conştientă fiind de faptul că acțiunea ei va atrage mai multe comentarii negative.

„Alma mă face fericită. Dar dacă rămâneam în colivia aia numită „gura lumii”, Alma nu ar fi fost astăzi. Mi-am asumat acest lucru. Public. Sunt o mamă singură. Nu am răspuns curiozității, aproape patologice, de ce sunt o mamă singură, dar atunci când am luat această hotărâre, ca Alma să vină în viața mea, m-am dus la șefa mea cu demisia. Pentru că știam că urmează toată această curiozitate, că departamentele de la mine de la serviciu vor avea multe de răspuns, cele de PR, cele juridic, ziarelor care vor publica multă presiune și că nu e bine deloc ca la un prezentator de știri să te uiți și să vezi altceva decât puterea lui de a spune poveștile altora. Nu e bine să stârnim atâtea și atâtea discuții. M-am dus atunci spunându-i că știu toate lucrurile aceastea și sunt pregătită să renunț la o carieră, la momentul acela, de vreo 15 ani. Numai că, în loc să plec pentru totdeauna de acolo, am primit cea mai puternică încurajare. Și nu numai de acolo. Nu numai de la șefii mei, ci și de la toți prietenii mei și le mulțumesc pentru asta”, a povestit Amalia Enache în cadrul unei conferințe motivaționale.

Sursă foto: Instagram