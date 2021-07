Amalia Enache a vorbit despre al doilea copil: “E adevărat, dar mă gândesc”. Prezentatoarea de la Pro TV este tare mândră de fiica ei, Alma

Întoarsă de curând în România din vacanța petrecută în Grecia, Amalia Enache a acceptat să ofere un interviu despre cum s-a simțit pe meleaguri străine, dar și despre viața ei atunci când nu este la pupitrul Știrilor Pro TV. Alma, fiica sa, are cinci ani și este mai curajoasă decât ea, a precizat îndrăgita blondă, care a fost provocată să vorbească în timpul discuțiilor și despre al doilea copil.

Amalia Enache, primele declarații despre o posbilă sarcină

În vârstă de 44 de ani, Amalia Enache iubește și este iubită mai mult ca niciodată! Ea și membrii familiei sale au petrecut două săptămâni de vis în Grecia, unde au stat într-o casă care se afla chiar pe plajă.

“Da, era în plan. Iubesc Grecia de acum încolo. Am mai fost în Grecia în urmă cu peste 15 ani într-o insulă mai nepopulată turistic, mai degrabă aleasă de greci, a fost prima mea experienţă. De acum iubesc Grecia şi am citit că au 1.000 de insule, dar nu sunt toate locuite, dar vreau să văd cât mai multe dintre ele. (…).

A fost peste cum mi-am dorit. Ştii că există şi pe site-urile astea care închiriază opţiunea să bifezi cum te-ai simţit. La noi a fost peste aşteptări. De la locurile în care am stat, la estetica asta simplă a Greciei, gândeşte-te că schimbă şi la tine ceva”, a declarat Amalia Enache pentru click.ro.

Întrebată dacă iubește într-o măsură suficient de mare ca să îi facă o surioară sau un frățior fiicei sale, vedeta a mărturisit: “Cred că nu are legătură numai cu iubirea decizia de a face un copil. Te mai uiţi şi la vârsta din buletin şi la alte lucruri. (…)”. După ce i s-a spus că este încă o femeie tânără și neliniștită și frumoasă, Amalia Enache a reacționat astfel: “E adevărat, dar mă gândesc că am fost o tânără mămică destul de târzior. Aşa că nu este acesta argumentul”.

Nu rata: Pe Insta păpușă, pe stradă mătușă! Top 40 sexy-vedete “Cu mască, fără mască”. Pe ce locuri sunt Inna, Amalia Enache ori Daniela Gyorfi

Amalia Enache, despre proiectele în care este implicată

“Sunt ambasador la «Hope and Homes for Children România» şi ajut în zona aceasta de foarte mult timp. Ajutăm să fie mutaţi copii din vechile orfelinate în nişte case aproape obişnuite, ne propunem să se închidă acele «lagăre». Recent am lansat un podcast cu oameni pe care îi iubesc şi îi admir foarte mult, a fost Dana Rogoz, va fi Andreea Esca, şi cu ei voi vorbi doar despre cel mai greu rol din viaţa lor, acela de părinte”, a mai spus știrista, potrivit sursei citate.

Vezi și: Topul vedetelor pe care le-am prins cu înghețata în gură! Cum și-au arătat “abilitățile” Antonia, Amalia Enache, Ramona Gabor și…

Sursa foto: Facebook / @Amalia Enache