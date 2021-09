Amalia Năstase, dezvăluiri neaşteptate despre trecutul său. Ce a povestit vedeta despre perioada studenţiei

Amalia Nastase a dat detalii neştiute despre perioada studenţiei. Fosta soţie a lui Ilie Năstase şi-a adus aminte de cel mai ruşinos moment prin care a trecut la acea vreme.

Amalia Năstase a urmat Facultatea de Finanțe-Bănci. Pentru fosta soţie a lui Ilie Năstase, aceasta a fost o perioadă destul de grea, mai ales că a fost nevoită să muncească pentru a se întreţine.

Vedeta a mărturisit la podcastul lui Mihai Petre faptul că a rămas repetentă la facultate din cauza unui curs pe care nu îl înţelegea.

”La facultate am repetat un an. Am rămas repetentă pentru programare. Noi la facultate făceam chestii din neanturile istoriei. Eu, de capul meu, am învățat să scriu un software, dar în același timp rămâneam repetentă pentru că nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic pe care nu trebuia să îl învețe un student la Finanțe Bănci, trebuia să-l învețe cineva care face programare. Am fost distrusă pentru că am rămas repetentă.

Rușinea cuvintelor ”rămâi repetent”. Țin minte că la un moment dat mi-am băgat mâna în păr și am rămas cu un smoc de păr de stres și de rușine în ea pentru că am rămas repetentă. În același timp lucram și la țigări, făceam sampling, câștigam o grămadă de bani, predam engleză la o grădiniță privată, lucram și la asigurările astea. M-am simțit foarte rușinată și n-aș vrea niciodată să simtă copiii mei ce am simțit eu”, a povestit Amalia Năstase, citată de revista Unica.

Cu ce s-a ocupat Amalia Năstase înainte să devină celebră

Vedeta nu a avut întotdeauna o viață ușoară. Amalia Năstase și-a construit o carieră în timp și povestește că încă de la vârsta de 16 ani a început să muncească pentru a-și vedea dorințele îndeplinite.

„Nu exista să am un ban și să stea mai mult de un sfert de oră în buzunar la mine, de asta m-am și angajat.

Mi-am luat vreo trei joburi pe la 16 ani că nu se putea. Predam engleză la o grădiniță, făceam sampling cu flyere pe la mașini, băgam în cutiile de scrisori ale caselor tot felul de oferte promoționale și țin minte că aveam 5 lei pe zi. Erau puțini bani. După 18 ani făceam sampling cu țigări. Banii se duceau pe farduri, pe blugi.

Strângeam bani și mă duceam la Unirea și îmi luam o pereche de blugi”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Năstase.

Sursă foto: Instagram