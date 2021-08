Amalia Năstase, detalii neștiute din căsnicia cu Răzvan 

După mariajul cu Ilie Năstase și foarte multe kilograme acumulate, Amalia Năstase a reușit să se reinventeze și să demonstreze tuturor cât este de puternică. Și-a găsit fericirea în brațele lui Răzvan Vasilescu, cel care a făcut-o mamă pentru a treia oară, și se poate lăuda cu o familie frumoasă și unită. Vedeta a vorbit pentru CANCAN.RO despre relația cu bărbatul iubit, dar și despre piedicile pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului.

În urmă cu cinci ani, Amalia Năstase se cununa civil într-o capelă din Las Vegas, iar totul avea să fie desprins din filme. Totul s-a întâmplat pe repede înainte, dar amintirile au rămas pentru totdeauna. După ce și-au închiriat rochia și costumul, cei doi au spus marele „DA” în fața lui „Elvis Presley”. Iar de atunci și până acum, așa cum declară Amalia Năstase, relația lor nu s-a schimbat prea mult. Au apărut și mai multe responsabilități, dar felul lor de a fi și de a percepe viața și mariajul, îi ajută să rămână ca niște adolescenți.

CANCAN.RO: Era plănuit să faceți cununia civilă în Vegas?

Amalia Năstase: Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia.

CANCAN.RO: S-a schimbat cu ceva relația voastră după ce v-ați căsătorit?

Amalia Năstase: Absolut nimic pentru că Toma se născuse și nu avea ce să se schimbe între noi, dar aveam nevoie de acte pentru că voiam să fim soț și soție.

CANCAN.RO: Îți dă o siguranță că aveți acte?

Amalia Năstase: Nu, pentru noi e chiar simbolic. Cred foarte mult că dacă poți să te căsătorești e bine să te căsătorești.

Amalia Năstase, dezvăluiri despre mariajul cu soțul ei

CANCAN.RO: Faptul că sunteți căsătoriți cu acte vă face să vă gândiți de două ori atunci când vă certați?

Amalia Năstase: Nu, pentru că astăzi te duci la notar și ai terminat bâlciul.

CANCAN.RO: Ați avut momente de genul?

Amalia Năstase: Ne-am mai certat, dar ne-am certat știind că o să ne împăcăm, fără să ne despărțim. Nu mai avem 18 ani să ne certăm și să stăm supărați unul pe celălalt. Noi n-avem probleme cu dragostea, altele sunt problemele din cauza cărora ne certăm, dar nu din cauza dragostei. Din fericire, n-avem probleme cu dragostea. Mie atunci mi se pare cel mai nasol, când te cerți că unul iubește mai puțin.

CANCAN.RO: Ai simțit vreodată că dai mai mult?

Amalia Năstase: Nu, niciodată. Eu sunt foarte feminină așa, deși nu prea par, și eu cred că femeia trebuie tratată ca o prințesă și femeia întotdeauna dă un pic mai puțin, ea trebuie să fie prețioasă. Dar bărbatul care iubește o femeie, trebuie să știe că femeia mai are și toane … La noi, din punctul acesta de vedere, Răzvan mă adoră și eu îl iubesc foarte mult și suntem exact așa cum ne place să fim.

