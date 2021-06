Brigitte Pastramă a fost făcută praf de Amalia Năstase! Ce s-a întâmplat în timpul relației cu celebrul tenismen. „Mergeam la biserică și plângeam”

Brigitte Pastramă se bucură de o vacanță frumoasă în Austria alături de soțul ei. Cei doi s-au plimbat, s-au relaxat și au vorbit despre multe pe străzile din Viena. Bruneta i-a împărtășit soțului ei greutățile prin care a trecut de-a lungul timpului și mai ales în timpul mariajului cu Ilie Năstase.

Potrivit spuselor lui Brigitte căsnicia cu celebrul tenismen i-a adus multă suferință, iar mare parte din aceasta i s-a datorat Amaliei Năstase. Se pare că aceasta i-ar fi creat numai probleme și o făcea de mult ori să se simtă exclusă. Mai mult, l-ar fi convins pe Ilie Năstase să plece de lângă Brigitte în unul dintre cele mai grele momente. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT FLORIN PASTRAMĂ, DUPĂ CE S-A SPECULAT CĂ S-A CĂSĂTORIT CU BRIGITTE DIN INTERES)

„Ilie nu a avut nicio taină. M-a lăsat în plata Domnului. Asta nu am putut să iert. Că în cel mai greu moment am fost singură. Și Amalia vorbise prin oraș că eu nu sunt bolnavă și că eu așa vreau să îl țin pe Ilie alături de mine. M-a dus undeva unde mi-a făcut o diagnosticare cu un aparat care nu vedea prin silcoane și mi-a zis că sunt sănătoasă. (…) La RMN mi-au zis că e nasol și că e formațiune canceroasă și că cel mai mare avea 2 cm sub piept. Am fost distrusă. Și aia zicea că e sănătoasă și că îl folosesc pe Ilie.

Nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu cu Ilie, prin câtă răutate am trecut. Oamenii erau răi, soțiile prietenilor lui nu mă primeau la mesele lui. O primeau pe Amalia, iar eu stăteam la altă masă cu Ilie. Nu o să vreau niciodată să mă compar cu acea individă. De aia nu l-am căutat niciodată pe Ilie după divorț. Pentru că știu moral prin ce am trecut cu el. Nimeni nu știe cât de batjocorită am fost în cei opt ani de căsnicie”, a mărturisit Brigitte Pastramă la Antena Stars.

„Mergeam la biserică și plângeam”

Mai mult, Brigitte a mai dezvăluit că deși ea era partenera oficială a lui Ilie Năstase, Amalia îi însoțea peste tot și uneori chiar îi lua locul vedetei. Bruneta a spus că a acceptat toată situația și a suferit în tăcere pentru că nu își dorea să piardă bărbatul pe care îl iubea. (VEZI ȘI: BRIGITTE L-A IERTAT PE FLORIN PASTRAMĂ ȘI L-A LUAT CU EA LA VIENA! IMAGINI EXCLUSIVE)

„Eu eram soția lui și mergeam cu tot cu Amalia în concedii. Avea o verighetă care semăna cu a noastră, avea verigheta la fel și când mergeam la Roland Garros ea mergea cu el, iar eu stăteam afară. Și toate astea le-am suportat pentru că nu am vrut să îl pierd. Și pentru că dacă Ilie i-a dat apă la moară, ne-a făcut foarte mult rău. Mergeam la biserică și plângeam..

Să nu uităm că Ilie mai are un băiat în Franța pe care nici nu l-a căutat cât a fost cu ea. Eu nu am vrut ca soția actuală a lui Ilie să treacă prin suferința prin care am trecut eu”, a mai spus Brigitte Pastramă.

Sursa foto: Instagram