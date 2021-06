Florin Pastramă și Brigitte s-au certat crunt în urmă cu mai bine de o lună, mai mult, și-au împărțit lucrurile. Iar bărbatul și-a luat și ”interzis” la vacanțe, alături de ea. Doar că Briggite a ajuns la sentimente mai bune față de soțul ei.

Brigitte a luat în serios varianta ca, la escapadele de peste hotare, să nu-l mai ia și pe Florin. ”Să găsești un om vinovat de orice. M-a acuzat că nu s-a ocupat de afacerile lui din vina mea, pentru că l-am luat cu mine în excursii. Nici nu știu ce să fac. Eu o să plec la Paris. (…) Nu știu dacă să-l iau și pe el, că poate atunci are proces sau are treabă. Sunt în mare dilemă. Dacă-l iau cu mine, eu o să fiu vinovată. Chestia asta pe care a spus-o m-a dat peste cap.

Dacă mergeam singură în Dubai, de ce am mers singură în Dubai. Dacă am mers cu el, am mers cu el și nu s-a ocupat de business. Așa a zis. Eu nu o să uit chestiile astea. (…) Mie mi-a picat fața când i-a spus lu’ maică-sa: ”Dacă nu mergeam cu ea în excursii, mă ocupam de voi”. Femeia aia ce să gândească?! Nu mă urăște?!”, a mărturisit vedeta la Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: NOI INFORMAȚII DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A MAMEI LUI FLORIN PASTRAMĂ: “A AVUT TENSIUNE 9”. BRIGITTE, COPLEȘITĂ DE PROBLEMELE DIN MARIAJ)

Brigitte l-a iertat pe Florin Pastramă și l-a luat cu ea la Viena! Imagini exclusive

A plecat, însă, zilele acestea, la Viena, dar nu singură, ci alături de iubitul ei Florin Pastramă. Iar din imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, reiese clar că disputa dintre cei doi a fost dată uitării. Brigitte și Florin merg, liniștiți, pe străzile din Viena, nu se țin, e drept, de mână, dar nicio clipă nu dau impresia că ar fi resentimente între ei. Îmbrăcați în negru, cei doi merg liniștiți și admiră priveliștea. (NU RATA: BRIGITTE PASTRAMĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MAMĂ PENTRU A TREIA OARĂ: “I-AM PROMIS LUCRURILE ASTEA”. ÎN 2019, A PIERDUT O SARCINĂ)

La un moment dat, ochesc niște bănci și se așează, față în față. Fiecare are ceva de făcut, apoi își aruncă bezele.

Sursa foto: Instagram