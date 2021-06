Noi informații despre starea de sănătate a mamei lui Florin Pastramă: “A avut tensiune 9”. Brigitte, copleșită de problemele din mariaj

Au fost făcute publice noi informații despre starea de sănătate a mamei lui Florin Pastramă, care a trecut printr-o intervenție chirurhicală delicată în urmă cu mai bine de o săptămână. Speriat de veștile primite de la medici, afaceristul, dar și apropiații s-au rugat pentru o minune. Pe de altă parte, Brigitte s-a simțit copleșită de problemele din mariaj.

Noi informații despre starea de sănătate a mamei lui Florin Pastramă

Conform dezvăluirilor făcute de surse din anturajul lui Florin Pastramă, mama lui se simte în prezent mult mai bine, iar medicii de la Spitalul Fundeni i-au spus că urmează să o externeze. Veștile vin la doar câteva zile, după ce afaceristul și Brigitte au povestit despre recuperare miraculoasă petrecută în cazul Florentinei Pastramă, după ce Iisus i s-a arătat în vis și s-a rugat împreună cu El; medicii erau rezervați după operație, au mai spus cei doi soți în cadrul interviului oferit la XNS.

“Maică-mea a avut foarte mari probleme la operație. E de o săptămână la terapie intensivă. (…) au pus-o pe salon. A avut tensiune 9, Dumnezeu i-a redat viața. Am putut să intru la ea doar eu, pentru că eu sunt singurul vaccinat. Sincer să fie, cu Brigitte nu am mai vorbit, că nu-mi arde mie acum de Brigitte și de vacanțe sau că e cu gardul. Gardul putem să-l facem oricând, dar mama mea…”, a declarat afaceristul în cadrul reality show-ului pe care îl are la Antena Stars împreună cu soția lui.

Nu rata: Brigitte Pastramă se pregătește să devină mamă pentru a treia oară: “I-am promis lucrurile astea”. În 2019, a pierdut o sarcină

Florin Pastramă, cheltuieli uriașe pentru tratamentul mamei lui

În perioada în care nu a locuit în căminul conjugal, ci într-un apartament aflat în apropiere de spitalul în care mama lui este internată, Florin Pastramă și-a neglijat soția, dar și afacerile. Comportamentul său a înfuriat-o enorm pe Brigitte, însă, acum, între ei lucrurile par să fi intrat pe un făgaș normal; în urmă cu câteva zile, el i-a oferit un buchet imens cu ocazia împlinirii a doi ani de la cununia civilă – ei au mers în fața ofițerului de la Starea Civilă pe 27 mai 2019.

Conform unor apropiați, afaceristul a cheltuit o sumă destul de mare pentru tratamentul femeii care i-a dat viață. În plus, și Brigitte și-ar fi împrumutat soacra în ultimele săptămâni, relatează fanatik.ro.

Descoperă: Brigitte Sfăt, dată în judecată de Philipp Plein. Motivul pentru care celebrul designer german a ajuns în război cu bruneta

Brigitte și Florin Pastramă, poveste de iubire pe platourile de filmare de la “Ferma”

Brigitte a devenit soția lui Florin Pastramă pe 27 mai 2019. Nunta lor a fost una ca-n povești… 7 iulie 2019 este data în care ei și-au jurat iubire și credință în fața Lui Dumnezeu. Fostul soț al vedetei și-a refăcut și el viața; Ilie Năstase s-a căsătorit civil cu Ioana Simion pe 25 aprilie 2019, iar nunta a fost una restrânsă și a avut loc la începutul lunii iunie 2020. Nașii lor au fost Ioana Marcu și partenerul ei de viață, Ciprian Marica.

Sursa foto: Facebook / Brigitte Pastrama & Florentina Pastrama