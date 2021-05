Florin Pastramă nu mai locuiește cu Brigitte: “Eu o iubesc, dar nu vreau să vorbesc cu ea, pentru că sunt supărat”

Florin Pastramă nu mai locuiește cu soția lui și a acceptat să vorbească despre situația delicată în care se află mariajul lor. În ultima vreme, cuplul a întâmpinat numeroase episoade tensionate, unele provocate de rudele antreprenorului. El și Brigitte s-au căsătorit în urmă cu aproape doi ani.

Florin Pastramă nu mai locuiește cu Brigitte

După ce au bifat încă o discuție aprinsă cu partenera sa de viață, Florin Pastramă a decis să locuiască o vreme într-un apartament care se află în zona Colentina. El și-a dorit și să aibă liniște, dar și să fie mai aproape de Spitalul Fundeni, unde mama lui este internată de câteva zile.

“De ce am plecat de acasă și de ce nu vorbesc cu Brigitte? Eu sunt singurul care am ambele vaccinuri făcute, sunt singurul care pot să intru în spital, toată lumea spune că de ce nu stau la Brigitte, eu sunt singurul care vorbește cu medicii, dacă are nevoie de orice, eu sunt acolo, de la mine de acasă la maică-mea până la spital fac un minut, eu stau vizavi de spital.

Dacă eram la Brigitte, făceam o oră din Pipera la Fundeni. Tot timpul sunt non-stop la spital. Nu mi-a ars să mă bărbieresc, să mă tund sau Doamne ferește să mă duc la restaurante. Eu sunt lângă mama. Până nu vine mama acasă, să o aduc acasă, eu cu Brigitte nu vreau să vorbesc, pentru că sunt supărat”, a declarat afaceristul în cadrul unei intervenții telefonice pe care a avut-o la o emisiune de la Antena Stars.

Florin Pastramă nu își dorește să se despartă de Brigitte

“Asta nu înseamnă că ne-am certat. Asta nu înseamnă că ne-am despărțit. Asta nu înseamnă că eu nu o iubesc sau ea nu mă iubește pe mine. Noi suntem rromi. Cel mai important pentru noi sunt părinții, mama și tata. La noi în religie avem o singură căsătorie. Eu niciodată nu vreau să mă despart de Brigitte! Eu o iubesc pe Brigitte! Noi ne-am certat din nimicuri! Dacă o durea sufletul așa mult, venea la la spital după mine că știe unde sunt, mai ales că știe problemele pe care le am acum cu băncile”, a mai mărturisit fostul concurent de la “Ferma. Un nou început”.

Brigitte și Florin Pastramă, poveste de iubire pe platourile de filmare de la “Ferma”

Brigitte a devenit soția lui Florin Pastramă în urmă cu mai bine de un an. Nunta lor a fost una ca-n povești… 7 iulie 2019 este data în care ei și-au jurat iubire și credință în fața Lui Dumnezeu. Fostul soț al vedetei și-a refăcut și el viața; Ilie Năstase s-a căsătorit civil cu Ioana Simion pe 25 aprilie 2019, iar nunta a fost una restrânsă și a avut loc la începutul lunii iunie 2020. Nașii lor au fost Ioana Marcu și partenerul ei de viață, Ciprian Marica.

Sursa foto: Facebook / Florin Pastrama & Brigitte Pastrama