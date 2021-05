Mama lui Florin Pastramă, internată în stare gravă: “Din păcate, este foarte bolnavă”. Afaceristul stă în fața spitalului în care femeia primește îngrijiri

Mama lui Florin Pastramă este internată în stare gravă la Institutul Clinic Fundeni din București. Cu rugăciuni în minte și durere în suflet, afaceristul stă uneori ore bune în fața spitalului în care femeia care i-a dat viață primește îngrijiri medicale. La un moment dat, el i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, Brigitte Pastramă.

Mama lui Florin Pastramă, în stare gravă la Fundeni

Potrivit mărturiilor fiului său, Florentina Pastramă se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar medicii de la Spitalul Fundeni fac eforturi mari pentru ca ea să se vindece. În urmă cu mai bine de cinci luni, soacra lui Brigitte Pastramă a suferit un infact; totul s-a întâmplat cu câteva ore înainte de ziua sa de naștere.

“Din păcate, mama mea este foarte bolnavă. (…). A început să țipe, să urle ca să stau eu cu muncitorii… Pentru mine mama mea e cea mai importantă, nu pot să stau cu muncitorii când mama e la spital. Am o singură mamă, tatăl meu a murit. (…). Am doi ani de zile cu tine, eu vreodată ți-am întors cuvântul? Nu am tras cu tine la aceeași căruță? Brigitte, gândește-te că e un Dumnezeu sus!”, a spus afaceristul în cadrul show-ului pe care îl au la Antena Stars.

Brigitte a fost nemulțumită de decizia soțului ei de a nu se ocupa de muncitorii care au venit să le repare gardul. Discuția aprinsă dintre cei doi a venit la doar două săptămâni după ce se Florin Pastramă s-a întors acasă. În cuplu au existat tensiuni din cauza banilor și au încercat să rezolve problemele la notar.

“I-am promis lui Brigitte că mergem la convenția notarială să facem departajarea de bunuri. Am mers frumos la notariat, am făcut tot ce a spus Brigitte. (…). I-am promis că îi rezolv terenul pe care l-a luat de la noi, nu avem să îi dăm bani, nu are să îmi dea bani, suntem pe zero, mi-a achitat terenul. (…)”, a mai declarat Florin Pastramă.

Florentina Pastramă, la braț cu fiul său în ziua nunții cu Brigitte

Brigitte și Florin Pastramă, poveste de iubire pe platourile de filmare de la “Ferma”

Brigitte a devenit soția lui Florin Pastramă în urmă cu mai bine de un an. Nunta lor a fost una ca-n povești… 7 iulie 2019 este data în care ei și-au jurat iubire și credință în fața Lui Dumnezeu. Fostul soț al vedetei și-a refăcut și el viața; Ilie Năstase s-a căsătorit civil cu Ioana Simion pe 25 aprilie 2019, iar nunta a fost una restrânsă și a avut loc la începutul lunii iunie 2020. Nașii lor au fost Ioana Marcu și partenerul ei de viață, Ciprian Marica.

