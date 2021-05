După ce și-a împărțit bunurile cu Brigitte, Florin Pastramă are acum ”interzis” la vacanțe: ”M-a dat peste cap”

După ce și-a împărțit bunurile cu Brigitte, acum Florin Pastramă are ”interzis” la vacanțe. Bruneta este într-o mare dilemă și nu știe dacă să-și mai ia sau nu soțul în vacanțe.

În urma unor neînțelegeri, Florin Pastramă a părăsit la un moment dat căminul conjugal și s-a mutat la mama lui. În momentul în care a plecat de acasă, acesta i-a reproșat lui Brigitte că ea este singura vinovată pentru problemele pe care le are. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE S-A „RĂCIT” CU PASTRAMĂ? IMAGINILE CARE ALIMENTEAZĂ ZVONURILE UNEI RUPTURI)

Acesta susține că nu a putut să se ocupe de afacerile lui pentru că era nevoit să meargă cu soția lui în diverse vacanțe. Dezamăgită de acuzațiile aduse, Brigitte se gândește serios să nu-l mai ia pe Florin Pastramă în ”escapadele” sale peste hotare.

”Să găsești un om vinovat de orice. M-a acuzat că nu s-a ocupat de afacerile lui din vina mea, pentru că l-am luat cu mine în excursii. Nici nu știu ce să fac. Eu o să plec la Paris. (…) Nu știu dacă să-l iau și pe el, că poate atunci are proces sau are treabă. Sunt în mare dilemă. Dacă-l iau cu mine, eu o să fiu vinovată. Chestia asta pe care a spus-o m-a dat peste cap.

Dacă mergeam singură în Dubai, de ce am mers singură în Dubai. Dacă am mers cu el, am mers cu el și nu s-a ocupat de business. Așa a zis. Eu nu o să uit chestiile astea. (…) Mie mi-a picat fața când i-a spus lu’ maică-sa: ”Dacă nu mergeam cu ea în excursii, mă ocupam de voi”. Femeia aia ce să gândească?! Nu mă urăște?!”, a mărturisit Brigitte la Antena Stars.

Și-au împărțit bunurile

După ce Brigitte a aflat că banca i-a pus sechestru pe 70.000 de euro din cauza unei datorii pe care familia soțului o are, Florin Pastramă a decis să își facă bagajele și să se mute la mama lui. Acesta s-a întors la soția sa după aproximativ o săptămână, când treburile s-au mai liniștit.

Cei doi au pus iubirea mai presus de orice, așa că au luat o decizie radicală. Ca să nu mai existe discuții și certuri din cauza banilor, Florin și Brigitte Pastramă au decis să-și împartă bunurile. Așa că au dat fuga la notar pentru a rezolva problema. (CITEȘTE ȘI: ATENȚIA LUI FLORIN PASTRAMĂ, RÂVNITĂ DE DOUĂ FEMEI ÎN ACELAȘI TIMP: „TREBUIE SĂ MĂ ÎMPART ÎNTRE BRIGITTE ȘI MAMA”. CINE CÂȘTIGĂ DE FIECARE DATĂ)