Atenția lui Florin Pastramă, râvnită de două femei în același timp: „Trebuie să mă împart între Brigitte și mama”. Cine câștigă de fiecare dată

Florin Pastramă este nevoit să se împartă între cele două femei importante din viața lui. Vedeta recunoaște că din momentul în care s-a căsătorit, dragostea și atenția lui trebuie împărțite în mod egal între Brigitte și mama lui. Nu e niciodată ușor, dar nu-i poate întoarce spatele mamei sale.

Pastramă este întotdeauna pus în dificultate când vine vorba să aleagă între mama lui și Brigitte. Este evident faptul că în orice minut ar sări să o ajute pe soția lui, dar la fel ar face și când vine vorba de cea care l-a adus pe lume. Mai mult decât atât, Florin Pastramă recunoaște faptul că mai are scăpare atunci când îi dă o mână de ajutor menajera. Așa cum s-a întâmplat și zilele trecute când trebuia să o ajute pe mama lui cu ceva, dar în același timp avea nevoie de ajutor și Brigitte.

”Este nasol! Acum Brigitte o să se supere, dar nu are de ce, trebuie să o ajut și pe mama. Maică-mea nu are permis, e greu cu deplasatul la ea, stă numai în casă. Trebuie să mă împart între Brigitte și mama. Bineînțeles, pe mama nu o s-o uit niciodată, e mama mea, o să fiu alături de ea când o să aibă orice problemă, o să fie mereu pe primul loc, dacă doamne ferește are vreo problemă de sănătate las totul la pământ și merg cu mama.”, a spus Florin Pastramă la Antena Stars.

Brigitte îl înțelege mereu pe soțul ei

Se pare că bruneta știe cât de dificil îi este soțului ei să ia această decizie, tocmai de aceea îl înțelege ori de câte ori este cazul. Mai ales că știe și faptul că în viața lui Florin Pastramă a existat un moment în care n-a fost alături de familie și tocmai atunci a decedat tatăl lui.

”Când am fost în vacanță, mama a avut probleme de sănătate și mulțumesc lui Dumnezeu că și Brigitte a vrut și am schimbat biletele de avion, am venit mai devreme și ea s-a făcut bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Oricum, câteva ore contează foarte mult, am experiența asta cu tatăl meu. Alea câteva ore au fost critice și așa a fost să fie, Dumnezeu l-a luat”, a mai adăugat Florin Pastramă.