Până în urmă cu doar câteva săptămâni, Brigitte era nedezlipită de Florin Pastramă. Iată însă că, zilele trecute, în mod surprinzător, fosta doamnă Năstase a fost singură la un salon de înfrumusețare și la un magazin de mobilă din Capitală. Imaginile realizate de CANCAN.RO alimentează zvonurile potrivit cărora bruneta și ex-concurentul de la “Ferma” ar fi pus punct poveștii de iubire.

Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar relația lor a fost presărată atât cu momente frumoase, cât și cu unele controversate. De-a lungul timpului, cei doi ar fi “divorțat” în mai multe rânduri, ultima dată în urmă cu câteva luni. Decizia ar fi fost luată de brunetă, care ar fi ajuns la capătul puterii din cauza violențelor. În plus, nu ar fi avut o relație strălucită nici cu familia bărbatului.

Neînsoțită și abătută în zona Pipera

În acest context, cele mai recente imagini realizate de CANCAN.RO par să confirme o posibilă despărțire. De moment sau definitivă, rămâne de văzut. Cert este că, în trecut, Brigitte și Florin Pastramă petreceau tot timpul împreună. Erau de nedespărțit. Acum, bruneta a străbătut de una singură Capitala, fără “bodyguard”, lucru care ar ridica anumite semne de întrebare.

În primă fază, a fost la HOB, o clinică de lux din zona Pipera care oferă servicii stomatologice și dermato-estetice. Brigitte a ajuns acolo cu propria mașină, neînsoțită. În interior a petrecut în jur de 40 de minute. La plecare, a părut abătută, semn clar că anumite lucruri nu sunt deloc pe placul ei.

A purtat tot timpul mască de protecție

Brigitte s-a urcat apoi în mașină și s-a deplasat către un magazin de mobilier din Capitală. Unde a stat cel mult două minute. După o scurtă discuție cu vânzătoarea, a părăsit locația. De remarcat că, deși se afla în spațiu public deschis, Brigitte a purtat tot timpul mască de protecție, dovadă că numărul mic de cazuri de COVID-19 din ultimele zile nu o liniștește deloc. După aceste două opriri, bruneta s-a îndreptat spre casă. Nu se știe însă dacă acolo o aștepta și Florin Pastramă.

În concluzie, timpul va demonstra dacă, într-adevăr, Brigitte și Florin Pastramă au pus punct relației. Cert este că ultimele imagini dau de gândit, având în vedere că bruneta și ex-concurentul de la “Ferma” ieșeau în public mereu împreună și de multe ori erau chiar invidiați pentru relația strânsă pe care o au.

Brigitte și Florin Pastramă, separați de Paște

Florin și Brigitte au sărbătorit Paștele separat. Ex-concurentul de la “Ferma” a ales să plece la familia lui pentru că bruneta nu a mai fost de acord ca problemele financiare ale familiei Pastramă să fie rezolvate din banii munciți de ea.

“Nu, el a plecat. Ce s-a întâmplat a fost real. Nu mă aștepta, am fost sunată de la bancă. A plecat, să plece și să facă pe victima. Am făcut Paștele cu fetița mea, în prima zi cu Roby și frații mei de la biserică. Nu am vorbit cu el, nu mi-a dat nici măcar un mesaj. Pentru că s-au strâns mai multe probleme pe care el trebuia să le rezolve cu avocați.

Pentru că eu nu vreau să plătească acești avocați din banii munciți de mine. El a mers la mama lui și i-au plătit ei pe avocați. Dacă stătea alături de mine trebuia să muncească cu mine și să plătească din banii munciți de mine, căci banii lui sunt sechestrați”, a spus Brigitte în urmă cu câteva zile.