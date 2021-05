Brigitte Sfăt este la cuțite cu familia lui Florin Pastramă! „Mi-au zis tot felul de lucruri rele”

Relația dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă pare că se mai ține de un fir de ață. Cei doi s-au despărțit, din nou, iar bruneta susține că multe dintre problemele conjugale ar fi provocate de către familia lui Florin Pastramă, care nu o acceptă.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Brigitte Sfăt a declarat că se află la cuțite cu familia lui Florin Pastramă. Se pare că nimeni nu o place și nu o acceptă, mai mult îi aduc tot felul de acuzații, iar în principal, mărul discordiei pare să fie show-ul în care cei doi sunt implicați.

Potrivit spuselor vedetei, familia lui Florin Pastramă consideră că acesta este făcut de râs și umilit în fața țării de către Brigitte Sfăt. Mai mult, indiferent ce ar face bruneta nu reușește să intre în grațiile mamei partenerului său. (CITEȘTE ȘI: CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎNTRE BRIGITTE ȘI FLORIN PASTRAMĂ? BRUNETA A IZBUCNIT ÎN LACRIMI: „POT DOAR SĂ PLÂNG ȘI SĂ MĂ ROG”)

„Ei fiind de etnie rromă, ei au impresia că eu îl lovesc în orgoliu pe el. Dar fiecare mai exagerează puțin, ăsta este hazul nostru. Eu mi-am asumat asta, știam că o să fiu văzută așa. Dar și lui îi place, că dacă nu îi plăcea, îmi zicea să ne oprim.

Mama lui i-a spus că indiferent de ce se întâmplă, el să nu ia absolut nimic de la mine. Toată familia lui mă discreditează. Îți dai seama în ce situație mă aflu eu acum, nici nu pot să fiu lângă el, orice fac e interpretabil. Eu sunt urâtă de această familie, ei consideră că eu l-am umilit prea mult pe Florin în emisiune.”, a declarat Brigitte Sfăt la Xtra Night Show.

Brigitte și Florin Pastramă, o nouă despărțire.

Brigitte și Florin Pastramă au ajuns, din nou, pe marginea prăpastiei. De mai bine de o săptămână nu și-au vorbit, iar Florin s-a mutat iar de acasă. Mai mult, în toată această perioadă Florin Pastramă nici nu a vrut să i-a legătura cu Brigitte, chiar dacă aceasta l-a căutat în repetate rânduri. (VEZI ȘI: BRIGITTE SFĂT, DECLARAȚII DUPĂ INCIDENTUL DIN LOCALUL EI! SCANDALAGII AU REFUZAT SĂ ACHITE NOTA DE PLATĂ! „ERAU BĂUȚI”)

„Eu îmi fac un gard în curte, erau muncitorii pe acolo, și din cauză că el mă înjura pe acolo foarte rău, i-am zis să se ducă la maică-sa, și el a plecat, și de atunci nu am mai vorbit. Nu mai știu a câta plecare de acasă este, este a doua din luna asta.

Mama lui este bolnavă, este în spital, am înțeles că a fost operată. Eu nu am fost cu el, nu am vorbit cu el, nu mi-a dat nici un mesaj, nu m-a căutat, eu l-am căutat. Acum, de o săptămână de cânt sunt singură, nici nu ai idee câți oameni mi-au zis tot felul de lucruri rele, ba de mine, ba de Florin, ba de cum văd ei situația. Nu pot să fac pe victima, nu pot să acuz pe nimeni”, a mai spus Brigitte Sfăt.

Sursa foto: Instagram