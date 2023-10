Amanta lui David Beckham a povestit cum o înșela fotbalistul și pe ea! „Victoria m-a pus să-i găsesc soțul, iar el era în pat cu un top-model”

Documentarul despre viața lui David Beckham (48 de ani) a înregistrat un real succes pe platforma Netflix. De la copilăria sportivului, până la căsnicia cu Victoria Beckham (49 de ani) și amante, producția scoate la iveală detalii controversate despre viața fostului campion al naționalei Angliei.

Recent, în prim plan este relația extra-conjugală pe care David Beckham a avut-o cu Rebecca Loos, în anul 2003. Cu ocazia lansării documentarului ”Beckham”, difuzat pe Netflix, la 20 de ani distanță, fosta amanta a starului a ieșit public și a povestit un episod bulversant din timpul relației cu fostul jucător al echipei Angliei.

Deși i-a fost asistentă pe o perioadă destul de scurtă de timp, Rebecca a reușit să formeze o relație mai mult decât profesională cu Beckham. Întâmplarea a avut loc în septembrie 2003. Rebecca, asistenta personală a sportivului din acea perioadă, alături de colegii de la Real Madrid au ajuns la casa atacantului brazilian Ronaldo, într-un cartier exclusivist din Madrid, acolo unde aveau loc cele mai fastuoase petreceri de ziua lui de naștere.

Rebecca Loss l-a prins în pat pe David Beckham cu un model spaniol

Pe lângă rolul de asistentă personală, Rebecca avea și o relație amoroasă cu Beckham. Spre marea ei consternare, noaptea nu a decurs conform așteptărilor. La un moment dat fostul campion al naționalei Angliei a dispărut, Victoria Beckham fiind cea care a dat ”alarma”, deoarece soțul ei nu-i răspundea la telefon. Rebecca a fost cea care mers să-l caute pe sportiv și mare i-a fost mirarea când l-a găsit în pat cu o altă femeie. În tot acest timp soția lui Beckham vorbea la telefon cu asistenta lui.

”Era supărată pentru că îl sună pe David și el nu răspundea. I-am spus că nu știu unde este… Și ea a spus: ‘Nu închide, du-te și caută-l. Eu am zis: ”Bine…”. Deci e un pic ciudat. Am intrat în casă, am urcat scările și i-am văzut pe cei doi bodyguarzi ai lui David în fața unei uși. Pot vedea modelul din fundal întins pe pat. Văd că este un dormitor. Eram furioasă și m-am uitat la el, i-am dat telefonul și i-am spus : ”Soția ta”, povestește Rebecca.

Relaxat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, David a luat telefonul și a vorbit liniștit cu soția sa la telefon, apoi i-a înmânat mobilul Rebeccăi: ”Am fost atât de rănită. A fost un sentiment îngrozitor și mi-am spus în minte ”Prostule””, și-a amintit fosta asistentă.

Victoria Beckham: ”N-am fost așa nefericită în viața mea”

În documentarul de pe Netflix, Victoria Beckham mărturisește cât de mult a afectat-o acea perioadă și cât de greu i-a fost să mențină o conexiune reală cu David Beckham. Fosta cântăreață își amintește să nu a fost așa nefericită în viața ei, iar zvonurile de la acea vreme au avut un impact negativ asupra căsniciei celor doi.

„100 %. A fost cea mai grea perioadă pentru noi. Pentru că am simțit că lumea era împotriva noastră. Uite cum stă treaba, noi eram unul împotriva celuilalt, dacă e să fiu complet sinceră. Până la Madrid, uneori părea că suntem noi împotriva celorlalți, dar eram împreună, eram conectați, ne aveam unul pe celălalt.

Dar când am fost în Spania, nici nu am simțit cu adevărat că ne aveam unul pe celălalt. Și asta e trist. Nici nu pot să încep să vă spun cât de greu a fost. Și cât de mult m-a afectat. De îndată ce am putut să duc copiii la școală, ne-am mutat cu normă întreagă (n.r. la Madrid). Dacă i-am purtat pică lui David? Sa fiu sinceră, da. N-am fost așa nefericită în viața mea”, a spus Victoria Beckham, în documentarul de pe Netflix.

Documentarul despre viața lui David Beckham a fost urmărit de aproape 12 milioane de utilizatori unici și s-a dovedit a fi lider de audiență timp de două săptămâni de la lansarea pe platforma Netflix.