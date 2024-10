Amanta lui Tzancă Uraganu, amenințată?! A povestit prin ce trece, după tot scandalul: „Acum 2 seri, m-a sunat și…”

Tzancă Uraganu joacă la trei capete? Tzancă Uraganu, celebrul manelist cunoscut pentru relațiile sale tumultoase și afișările publice alături de iubita sa, Alina Marymar, se confruntă acum cu noi controverse.

O tânără pe nume Aisa Bacs a susținut recent că a avut o relație cu artistul și că acesta o amenință după ce a făcut publice detalii despre interacțiunile lor. Tzancă este deja bine cunoscut pentru generozitatea sa față de Alina Marymar, pe care o răsfață cu daruri scumpe, inclusiv o mașină de lux. De asemenea, manelistul mai are o relație cu Lambada, prima femeie din viața sa și i-ar fi dăruit al treilea copil în acest an.

Cu toate acestea, lucrurile par să se complice pentru artist. Aisa Bacs, așa-zisa „a treia femeie” din viața manelistului, a apărut pe rețelele de socializare acuzându-l de amenințări și jigniri. Tânăra susține că relația lor a fost mai mult decât o simplă interacțiune, iar după ce a făcut publică povestea, manelistul ar fi reacționat dur.

Viața amoroasă a lui Tzancă Uraganu începe să semene tot mai mult cu un scenariu desprins din istoria otomană, fiind comparat cu Suleyman Magnificul, care la rândul său avea mai multe partenere ce îi ofereau urmași. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și dacă acuzațiile tinerei vor avea repercusiuni pentru manelist.

Scandalul din viața personală a manelistului Tzancă Uraganu ia amploare, după ce Aisa Bacs, tânăra care susține că a avut mai multe interacțiuni cu manelistul, a publicat recent un video controversat. În imaginile distribuite pe internet, Tzancă apare alături de Aisa, sugerând o apropiere intimă între cei doi.

În urma acestor dezvăluiri, reacțiile nu au întârziat să apară. Din discuțiile care au circulat pe rețelele de socializare, se pare că Alina Marymar, actuala parteneră oficială a manelistului, a decis să intervină direct. Potrivit mesajelor postate de tânără, Marymar s-ar fi dus să discute față în față cu Aisa Bacs, pentru a lămuri situația tensionată.

„Vreau să vă anunț că am primit multe amenințări din partea acestui domn, doar din partea acestui domn. Am foarte multe camere video, în interiorul casei mele și afară pentru că sunt model Onlyfans. (…) Noi ne-am împăcat după ce am apărut la emisiune și am clarificat lucrurile, dar acum două seri, domnul Tzancă Uraganu m-a sunat pe video și mi-a spus că dacă eu mă f** cu el, el mă va ierta. Știți care a fost răspunsul meu? Nu, nu am să mă culc cu tine din respect pentru Marymar, pentru că ai o femeie acasă, cu un copil care te așteaptă. Domnul s-a ofuscat, a fost foarte nervos și m-a amenințat că o trimite pe Marymar să mă bată pe mine.”, a spus tânăra pe TikTok.