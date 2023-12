Amanta regelui, prin ochii prințului moștenitor. Ce momente dificile a trăit ultimul monarh al României din cauza propriului tată

Regele Mihai, ultimul monarh al României, nu a avut o relație foarte apropiată cu Carol al II-lea. Regele Mihai I a decedat la data de 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani. Puțini sunt cei care cunosc detalii referitoare la viața de familie. Iată mai jos, în articol, ce momente dificile a trăit ultimul monarh al României din cauza propriului tată. Amanta se află la mijloc!

Regele Mihai I al României a trecut în neființă la data de 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani. Regele Mihai și Carol al II-lea, tatăl lui, nu au avut o relație foarte apropiată, iar destrămarea legăturii dintre cei doi a început odată cu divorțul de Principesa Elena. În anul 1928 a fost pronunțat divorțul. Principesei Elena i s-a cerut să părăsească țara, după ce Carol al II-lea fusese proclamat Rege.

Divorțul lor l-a afectat îndeajuns de mult pe Regele Mihai I al României, fiind nevoit să își vadă rar mama. Practic, ultimul monarh al României era pus în situația de a-și vedea mama de două ori pe an, câte o lună. Mergea la Florența.

Totuși, relația dintre Regele Mihai I al României și tatăl lui, Carol al II-lea, a devenit dificilă în momentul în care și-a făcut apariția Elena Lupescu (iubita regelui). Era supranumită „Duduia”, fiind și un personaj controversat în perioada interbelică. Regele Mihai I considera că amanta regelui era o „persoană cât se poate de vulgară”.

„La Florenţa, veneam înapoi la cineva cu care, ştiu eu, cu care am trăit de la început. Şi asta nu sunt lucruri care se şterg. Indiferent ce mi se spunea şi încerca să se explice cu prostiile astea, cum s-a făcut înainte, asta nu se prindea deloc cu mine, eu stăteam tăcut, nu prea puteam să fac mare lucru, să spun mare lucru.

În momentul în care am întâlnit-o pe Lupeasca, cum îi ziceam, nu aveam un sentiment precis decât că ştiam cine era, ce reprezenta ea şi asta mă punea în defensivă. Încet-încet, după aceea, văzând fel de fel de lucruri am putut s-o caracterizez, nu prea frumos, dar am spus că este o persoană cât se poate de vulgară”, mărturisea Regele Mihai într-un interviu realizat de Stelian Tănase în 2007, potrivit digi24.ro.