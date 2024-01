Amantlâcul care l-a distrus definitiv pe Liviu Vârciu: „Ne stătea bine împreună. Trebuia să ne cunune Horia Brenciu”. Jojo a fost cea care l-a înșelat

Cătălina Grama, alias Jojo, și Liviu Vârciu au fost la un pas de căsătorie, însă relația lor s-a oprit atunci când actrița a fost infidelă. Amantlâcul l-a distrus pe prezentatorul TV. Acesta nu a mai putut continua idila amoroasă și a amânat nunta.

Multe cupluri din showbiz au fost uitate. Delia și Edi Iordănescu, Oana Ioniță și Liviu Vârciu, Diana Munteanu și Lucian Becali, Lili Sandu și Sișu, Giulia și Cristi Enache, Codin Maticiuc și Gina Pistol, Jojo și Liviu Vârciu sunt doar câteva dintre vedetele care s-au iubit în urmă cu aproape 20 de ani. Chiar dacă a trecut mult timp, unele povești de dragoste sunt impresionante. Aceștia din urmă, de exemplu, au fost chiar la un pas să devină soț și soție.

La începutul anilor 2000, Jojo și Liviu Vârciu au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Prezentatorul TV chiar a cerut-o în căsătorie pe actriță și au fost la un pas să se căsătorească. Horia Brenciu trebuia să le fie naș. Totuși, destinul nu le-a surâs, iar soarele a apus înainte să facă pasul cel mare.

Relația a fost una plină de năbădăi. Jojo a călcat strâmb, iar Liviu Vârciu a aflat. Omul de televiziune nu a putut trece peste infidelitatea iubitei și a pus punct idilei amoroase. În urmă cu câțiva ani, el a dat detalii despre povestea pe care a trăit-o alături de Cătălina Grama.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu în urmă cu ceva timp.