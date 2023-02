Amarah, cea mai cunoscută tânără transgender din România, mărturisiri fără perdea: ”Familia nu mă susține”

Amarah este una dintre cele mai cunoscute transcendere de pe TikTok. Este extrem de activă pe social media și păstrează legătura cu fanii ei. Amarah este considerată de către internauții ca o persoană extrem de sinceră, mai ales că niciodată nu s-a ferit să vorbească despre subiecte personale din viața sa.

Amarah: ”M-au discriminat foarte mult”

Amarah are o relație apropiată cu părinții și fratele ei, însă restul membrilor familiei au criticat-o aspru pentru decizia pe care a luat-o.

”Familia nu mă susține, mai precis unii membrii din familie. Au fost foarte transfobi, m-au discrimat foarte mult, mă refer la unii membrii ai familiei, nu neapărat mama sau tata. Vorbesc cu mama și fratele meu, ei sunt singura familie care e activă sufletește pentru mine, nu am nevoie de nimic mai mult”, a mărturisit Amarah, potrivit informațiilor oferite de spynews.ro.

Motivul pentru care Amarah nu mai este atât de activă pe TikTok

Deși a câștigat sume mari în urma live-urilor de pe TikTok, Amarah a mărturisit că veniturile ei s-au micșorat. Motivul pentru care nu mai petrece atât de mult timp în social media îl reprezintă anumite întrebări pe care le primește din partea internauților, fiind sătulă de anumite curiozități de-ale lor.

”Nu mai câștig sume așa destul de mari pentru că nu mai vreau eu să stau așa de mult pe Tik Tok, m-am săturat de întrebări prostești și oameni nebuni. M-au întrebat dacă sunt însărcinată, efectiv unii români sunt foarte reduși. Depinde cât am stare să intru și să fac live-uri, să fiu prezentă. Dacă am o zi bună da, pot să intru și să fac caterincă pe Tik Tok, dar dacă am o zi aiurită, ploioasă, nu vreau să stau foarte mult”, a mai spus ea, pentru sursa citată.