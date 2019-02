Americanu’ din La Bloc a renunțat la taximetrie. Cu ce se ocupă acum

Nu mai are nevoie de prezentare! Toată lumea îl cunoaște, pentru că Americanu’, din La Bloc, a cucerit telespectatorii. Emil Mitrache (53 de ani), cel care a devenit celebru din serialul de pe ProTV, a vrut să-şi rotunjească veniturile, așa că a făcut și taximetrie.

Dar, până la urmă, Americanu’ a renunțat. “Eu am făcut Uber timp de două-trei luni. Nu mai fac, pentru că am realizat că nu merită, sunt tot felul de condiţii care nu îmi convin. Acum lucrez în asigurări, am un birou de mediere, joc teatru. Săptămâna aceasta am două spectacole în Bucureşti. Lucram câteva ore seara, când aveam timp, şi cam atât”, a declarat Emil Mitrache, pentru Click!

El ar fi însă foarte fericit dacă i s-ar propune un nou rol, într-un serial de succes, de talia celui difuzat de Pro TV, în perioada 2002-2007.

Emil este căsătorit şi are doi copii, Teodor (8 ani) şi Eduard (6 ani), alături de care a câştigat, anul trecut, ultima ediţie a concursului “Aici eu sunt vedeta!” (Antena 1), dar şi un premiu de 8.500 de lei, pe care l-a donat unei familii cu doi copii bolnavi.