AMI, în sânii goi pe Internet! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut imaginile

AMI a avut norocul să participe la Exatlon România, sezonul 3, făcând parte din echipa Faimoșilor, însă, din păcate, nu a stat foarte mult timp și a fost eliminată din concurs. Vedeta se bucură de aprecierea unui număr impresionant de fani, atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru parcursul său la competiția sportivă.

Deși pare destul de cuminte, ei bine, AMI a lăsat prietenii virtuali fără cuvinte, după ce a postat câteva imagini cu ea în sânii goi. Bineînțeles, like-urile au început să curgă, dar și comentariile, fanii i-au adresat cuvinte de laudă. „Ami, ești super tare, îmi place foarte mult de tine / Wowww / Ești frumoasă rău, Ami / Ce sexy ești, bună rău de tot / Ești superbă, vrei sa ne mai încălzești ziua / Minunată, mă surprinzi mereu, o divă„, au fost câteva din comentariile fanior.

Cine este AMI?

AMI a devenit cunoscuta publicului datorita vocii sale care s-a auzit pentru prima data in super hit-ul „Trumpet Lights”, piesa care a ajuns rapid la inimile publicului roman. Au urmat proiecte precum „Otra Vez”, „Playa En Costa Rica”, sau „Somnu` nu ma ia”. Colaborarile dintre Grasu XXL si AMI la piese precum „Deja Vu” sau „3 lucruri” au fost foarte apreciate de fani, iar reinterpretarea piesei Laurei Stoica, „Un actor grabit”, a sensibilizat publicul. Cea mai recenta colaborare a artistei ”Sunt bine”, cu Tostogan’S, a fost apreciata de public, reusind sa stranga peste 3 milioane de vizualizari.

“In adolescenta am trecut printr-o perioada in care eram mereu subestimata din cauza inaltimii, chiar si in cariera mea de artist mi s-a spus ca sunt prea mica si ca nu voi reusi niciodata sa razbat. Initial, am fost demoralizata si au inceput frustrarile. Dar, cu timpul, am privit latura pozitiva a acestor provocari si mi-am dat seama ca sunt un atu spre a ma ambitiona sa lupt si sa imi demonstrez, mie in primul rand, ca aceasta «imperfectiune» este ceea ce ma face speciala. E vorba despre acceptare, iubire de sine si curajul de a fi mereu autentic”, a spus AMI.