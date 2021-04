Amintirea cea mai dragă a Andrei Măruță din copilărie „Tatăl meu mă adormea așa”

Un cor de bărbați, concurenți la Românii au talent, care au interpretat o piesă veche, din folclorul românesc, au emoționat-o până la lacrimi pe Andra, provocându-i nostalgie. Cântăreața și-a amintit cum adormea cu acel cântec în copilărie.

Andra a mărturisit că tatăl ei o adormea în fiecare seară cu acea piesă. Mai mult de atât, cântăreața a glumit spunându-le celor de la Craii Măgurii să-l ia și pe părintele ei în trupă.

Andra: Foarte frumos. Mie îmi aduce aminte de copilărie pentru că este cântecul pe care tata mă adormea. Pentru mine a devenit un cântec de leagăn și chiar mă gândeam dacă mai aveți un loc liber și pentru tata, vă propun să îl luați și pe el. Nu e departe, o oră și jumătate, două până la Negreni.

Florin Călinescu: Partea bună e că acele vremuri au trecut, cântecul nu mai are obiectul muncii de atunci. Dar trebuie să rămână viu pentru jertfa de atunci. Vă dați seama ce adevăr trăit a fost acolo? Acum, după 100 de ani, trebuie să facem un lucru la fel de greu: să ținem țara întreagă. Și o să o ținem cumva.

Andra cântă de la cinci ani

„Killing Me Softly a fost printre primele piese pe care le-am cântat. Era Cerbul de Aur, iar în fiecare an la Cerbul de Aur erau invitați. Câteodată nimereai să vină invitații ăia mari. Boyz II Men, de exemplu, au venit la Nopțile Albe de la ARO și am cântat ceva de la Mariah Carey. Mamă, pe hol repetam și în spatele meu erau cei de la Boys II Men.

Au venit, m-au pupat: măi, fetiță, câți ani ai, cum de cânți tu așa? Eu îi ascultam pe ei, mi s-a părut un vis. Când vreodată, în viața asta, aveam eu șansa ca eu să cânt și ei să fie în spatele meu? A fost foarte tare.”, a declarat Andra la Românii au Talent.

