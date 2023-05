Amintirile virale de la recrutarea în Armată ale lui Alexandru Conovaru: “Mă gândeam că urmează să-mi tragă una și mi-o face omletă!”

Unul dintre cele mai amuzante podcasturi de pe piața media din România a fost difuzat ieri, pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Protagonist nu putea fi altul decât Alexandru Conovaru, actor al Teatrului de Comedie din București. Entertainer nativ, artistul a povestit cu umor un episod de-a dreptul insolit – încercarea de a fi fost recrutat în Armată. Cu mult râs și imagini vizuale descrise perfect în cuvinte, „Cono” face deliciul publicului internaut.

Pe lângă subiectul „înrolării”, Alexandru Conovaru mai abordează și alte teme de interes: debutul actoricesc alături de Ștefan Bănică Junior, „racolarea” la PRO TV sau reacția lui Bănel Nicoliță la prima piesă de teatru. Prin urmare, cei ce doresc să urmărească podcastul integral sau să se aboneze, o pot face AICI!

( NU RATA: Între succesul de pe NETFLIX și “KRES C-O VA…”! Fața COMPLET NECUNOSCUTĂ a actorului ALEX CONOVARU )

Amintirile virale de la recrutarea în Armată ale lui Alexandru Conovaru

Adrian Artene: Armata în 2007 se desființează, scăpăm de această corvoadă. Eu am eludat Armata, am fost de trei ori recrutat, tu ai fost recrutat vreodată?

Alexandru Conovaru: Am fost recrutat, dar nu am ajuns, n-am făcut Armata. A reușit taică-miu să mă salveze de două ori cu câte o sticlă de whisky. După aceea am intrat la facultate, iar după facultate a început perioada cu «haide, vino!». De două ori m-a scăpat taică-miu prin cunoștințele lui și dup-aia a devenit neobligatorie. Dar îmi amintesc momentul recrutării a fost ceva îngrozitor. Dimineața aia nu m-am trezit, uitasem că trebuie să mă duc la recrutare, abia intrasem, eram în anul întâi, dar trebuia să fac recrutarea. Era martie și ningea, a trebuit să mă duc pe Romulus și Remus, la sectorul 3, stăteam lângă o sobă și a zis ăla «și, student unde, la Teatru? Hehehehe!». Mă și gândeam, «să vezi ce bătaie îți iei, ce de poezii o să ne spui, nebunule!».

După aceea ne-a pus la rând, ne-a dezbrăcat, eram un sfrijit, la 18 ani, aveam 64 de kilograme, n-am mai ajuns la greutatea aia niciodată. Stăteam cu mâinile în față și n-am să uit niciodată, când stăteam la rând la doamna care trebuia să te verifice genital, să vadă dacă ai diferite impurități sau alte chestii din altă zonă, ce nu țin de corp, pe acolo. Mai aveam trei băieți în fața mea și deja devenise stresant. Știi cum e, friguț, starea de așa natură, totul se ascundea. Era o riglă pe masă, o doamnă care palpa și o doamnă care nota.

În timpul ăsta, fără să vreau, gest nervos cumva, am luat rigla în mână și o băteam de palmă. Și aia care nota a zis «pune-o pe masă». Jur că nu am făcut intenționat și nu m-am gândit că se referea la riglă. Eu nici n-am realizat că am rigla aia în mână. M-am ridicat pe vârfuri, eu mă gândeam că vine un punct în care mă pedepsește, urmează să-mi tragă una și mi-o face omletă acolo. Urma să mă duc la doamna mai în vârstă, cu privire rea, care cu mănușa aia părea că vine cu menghina. N-am să uit niciodată ziua aia!

( ACCESEAZĂ ȘI: ACTORUL ALEX CONOVARU TRECE PRINTR-O DRAMĂ DE NEDESCRIS! FIICA LUI S-A NĂSCUT CU INIMA PE PARTEA DREAPTĂ ȘI A SURZIT DE LA TRATAMENT )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.