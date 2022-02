Ana Dobrovie, eliminată de la Survivor din cauză că nu o suportă Daniel Pavel? Mesajul subliminal pentru „războinică”

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri.

Fiecare întrecere, fiecare consiliu, este urmărit de public cu nerăbdare, născându-se favoriți sau… persoane mai puțin populare.

Ana Dobrovie, una din primele concurente nominalizate din echipa Războinicilor la Survivor România, a fost taxată chiar și de Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV.

Mai toți concurenții din tabăra albastră au declarat că Ana este mult prea individualistă și că nu are filtru atunci când are ceva de spus. Anei i s-a mai atras o dată atenția în legătură cu comportamentul ei vulcanic.

Însă războinica a spus că va continua în același fel, indiferent de evoluția ei sportivă pe trasee ori de nemulțumirile coechipierilor.

„De la începutul competiției am fost amenințată că eu o să fiu nominalizată la pierderea totemului. Consider că sunt o concurentă foarte bună, indiferent că am adus puncte sau nu. Nu sunt o sportivă. Nu am făcut sport. Dansez și atât”, a declarat Ana Dobrovie în consiliul din 7 februarie.

Mesajul subliminal pentru „războinică”

Daniel Pavel a ținut s-o pună la punct, într-un mod fin, dar care a fost sesizat de toată lumea.

„Diplomația este nobila artă a consensului”, i-a retezat-o Daniel Pavel Anei, care inițial spusese că ea nu poate fi deloc diplomată.

Seara s-a încheiat cu alte emoții puternice pentru Războinici: Ana, Relu și Ramona au așteptat voturile telespectatorilor! Cea care a părăsit competiția a fost Ana Dobrovie. Înainte de a pleca acasă, aceasta a spus: ”Știu că am gura mare, mi se spune de fiecare dată. Îmi pare rău de cuvintele pe care le folosesc. Sper să învăț cât mai repede posibil să schimb asta. Vreau să rămân în relații cu toți concurenții, chiar dacă aici ne-am certat. Afară cred că o să fie diferit. Îmi pare rău că plec atât de devreme”.

Condiții extreme pentru concurenții Survivor

Ce nu se vede dincolo de micul ecran, sunt condițiile extrem de dure în care concurenții sunt nevoiți să trăiască și să să descurce în toată perioada competiției. Iar atunci când vine vorba despre igiena personală, concurenții sunt nevoiți să se descurce fără săpun, șampon sau gel de duș, aceștia spălându-se în Ocean.

În plus, concurenții nu au acces la telefoanele personale, la intrarea în concurs telefoanele acestora fiind luate de către echipa tehnică fiind înapoiate abia la finalul compatiției.

Concurenții dorm sub cerul liber

Nu au haine sau condiții de igienă, și, mai mult decât atât, nici condițiile de dormit nu sunt unele prea bune. ”Atunci când ploua, dormeam așa în ploaie. Nu este nimic fake, este fix cum se vede la televizor, nu avem WC-uri, mergem în junglă, nu avem hârtie igienică, ci folosim frunze. Nu avem decât apa mării în care ne spălăm, însă tot împuțiți suntem…”, declara Simona Hapciuc, într-un live făcut anul trecut.