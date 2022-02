Ana Maria Mocanu, experiență terifiantă în Anglia ”A fost coșmarul vieții mele”

Ana Maria Mocanu a avut parte de o peripeție în Anglia. Fosta asistentă TV s-a înfuriat la culme, după ce a aflat că zborul său spre România a fost anulat. Aceasta a trebuit să mai stea încă o zi în Marea Britanie, deși bagajul său deja era trimis spre România.

Ana Maria Mocanu a fost implicată într-o mare încurcătură în Marea Britanie, unde a fost nevoită să poposească mai multe nopți, deși își achitase biletul pentru întoarcerea în România.

„A fost coșmarul vieții mele. Am stat trei zile plecată, în condițiile în care trebuia să stau doar o zi, pentru că a fost o problemă cu zborul. Am fost în aeroport cu două ore înainte de check-in, am făcut toate formalitățile, mi-au luat bagajele, mi-au spus că o să-mi găsească un loc în avion, am plătit o sumă pentru un bagaj extra. Totul ok, bagajul a urcat în avion, în schimb mie nu mi-au găsit loc în zborul respectiv”, a povestit Ana Maria Mocanu.

„Bagajul meu a fost trimis la Craiova, eu nu am mai zburat. Eu nu înțeleg cum îți preia cineva bagajul, ți-l duce într-o altă țară și pasagerul nu. Nu mi-au oferit foarte multe explicații, nici nu mi-au decontat hotelul și nici nu mi-au dat alt zbor înapoi. Totul a fost pe cheltuiala mea”, a mai explicat fosta asistentă TV, potrivit spynews.ro.