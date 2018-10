Ana Mocanu s-a întors definitiv în țară: ”Deși aveam aceleași activități ca și în România, tot nu mă simțeam ca acasă”

Ana Mocanu s-a întors definitiv în țară! După ce a renunțat să mai fie în lumina reflectoarelor și a trăit o bună perioadă în Spania alături de iubitul ei, iată că vedeta a decis să se întoarcă pe meleagurile natale.

În urmă cu câțiva ani, Ana Mocanu lua o deizie radicală. Vedeta a renunțat la postul de ”asistentă păcătoasă” și a început o viață nouă cu iubitul ei, în Spania. Acum însă Ana a luat decizia de a se întoarce pe meleagurile natale deoarece nu a reușit să se acomodeze în Spania, dar și pentru că s-a ivit o oportunitate de a face ceva măreț în România. (CITEȘTE ȘI: ANA MOCANU CU CEL MAI ADÂNC DECOLTEU. CUM A REUȘIT SĂ ”FURE” PRIVIRILE BĂRBAȚILOR!)

”Acolo este frumos sa mergi in vacanta si desi aveam aceleasi activitati ca si in Romania, tot nu ma simteam ca acasa. Pentru ca ador miscarea, mergeam la sala, imi cumparasem chiar si 2 biciclete sa ma plimb pentru ca imi doream de mult, la noi fiind mai periculos sa mergi pe bicicleta. Mergeam la salon, asta pana mi-am facut chiar eu un business in domeniu, mi-am deschis propriul meu salon. Si cu toate acestea, am renuntat la tot si ne-am intors acasa. Nici mancarea nu ma dadea pe spate, mie imi place mancarea romaneasca”, a declarat Anamaria pentru blogul Izabelei Ioniță.

Bat clopote de nuntă?

Ana Mocanu trăiește o poveste de dragoste ca-n filme! Șatena iubește și este iubită așa că pe buzele tuturor este o singură întrebare: Când urmează nunta? (VEZI ȘI: ANA MOCANU, MAI „PĂCĂTOASĂ” CA NICIODATĂ! S-A POZAT SEXY PE PLAJĂ, DAR SÂNII AU FOST LA UN PAS SĂ…)

”Sa mai facem nunta in 2018 sigur nu mai avem timp. Oricum nu mi-a dat inelul, inca il astept” a spus ea razand. „Mi-as dori sa fac mai intai nunta si apoi copil, insa daca se intampla invers nu am nici o problema. Amandoi ne dorim un bebe foarte mult”, a mai declarat Anamaria.