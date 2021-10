Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. Motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV

Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. ”Contesa digitală” a dezvăluit motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV.

Al doilea sezon al show-ului de la PRO TV a venit și cu schimbări majore. În locul Anei Morodan a venit Mihaela Rădulescu, iar în locul Innei a venit Alex Bogdan. Fanii blondinei și-au pus semne de întrebare și erau curioși să afle de ce Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer.

Zilele trecute, vedeta a dat cărțile pe față și a spus adevărul gol-goluț despre decizia pe care a luat-o. Potrivit acesteia, nu mai avea timp pentru proiectele personale așa că a decis să renunțe la colaborarea cu PRO TV. (CITEȘTE ȘI: ANA MORODAN A IZBUCNIT ÎN EMISIUNEA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CE I-A SPUS, ÎN DIRECT, PREZENTATORULUI TV)

”Nu aș mai fi vrut să particip la Masked Singer. Nu era o afacere bună. Aș fi amânat prea mult lansarea unui nou e-commerce fiind ocupată cu filmările. Deci, nu”, i-a răspuns unui fac care a întrebat-o despre ”Masked Singer”.

Ana Morodan, relație cu Killa Fonic

În urmă cu trei luni, Ana Morodan a fost invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, pentru a vorbi despre secretele sale la rubrica ”Spui tot sau îți va lua gura foc?”. Blondina a dezvăluit că este obișnuită cu mâncarea iute, dar nu se aștepta ca provocarea să fie chiar atât de dificilă.

Una dintre dezvăluirile uluitoare făcute de ”Contesa digitală” a fost faptul că s-a iubit cu nimeni altul decât… Killa Fonic: ”E super bărbat! Crede-mă”, i-a spus Ana lui Cătălin Măruță. Iar dezvăluirile șocante nu s-au oprit aici! Întrebată cu ce bărbat din showbiz ar merge la altar, vedeta a spus că s-ar mărita cu fostul iubit. Ba chiar, potrivit mărturisirilor făcute de ea, artistul ar fi cerut-o în căsătorie pe vremea în care formau un cuplu. (VEZI ȘI: ANA MORODAN, MAI ASUMATĂ CA NICIODATĂ. “DA, FRAIERILOR, ȘTIU CĂ AM Ț***LE LĂSATE!”)

”Ana Morodan: Dacă ar fi, ar fi tot Killa. M-a cerut. Întreabă-l.

Cătălin Măruță: E o diferență de vârstă…

Ana Morodan: A, deci mă faci bătrână pe mine și pe ăla tânăr? Și eu am suferit o dramă când am auzit că are 32 de ani, am crezut că are 23. (…)

Cătălin Măruță: Asta cu măritatul e o nebunie a ta?

Ana Morodan: Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan (n.r. Prințul Harry și Meghan Markle), să mă anunți, o să mă mărit”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Ana Morodan.