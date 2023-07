Ana Morodan, trimisă în judecată. De ce este învinuită vedeta, sunt mai multe capete de acuzare

Ana Morodan, cunoscută de public drept Contesa Digitală, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1! În luna martie a fost prinsă de poliţiştii de la Rutieră cu permisul de conducere suspendat şi sub influenţa alcoolului şi a drogurilor. Cazul său a fost intens mediatizat la vremea respectivă, ba mai mult decât atât, celebra blondină a decis să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor. Problemele, însă, nu s-au terminat pentru ea!

Ana Morodan, în vârstă de 38 de ani, a fost reținută de polițiști, pe 28 martie 2023, în urma unui control de rutină. Inițial a fost acuzată că a produs un accident, după ce nu a oprit la semnalele agenților de circulație. La câteva ore, vedeta de la Antena Stars a fost oprită, din nou, în trafic de oamenii legii. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că femeia avea permisul suspendat în urma incidentelor de la prânz, dar cu toate acestea s-a urcat din nou la volan. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Ana Morodan mai este acuzată şi de săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

„După stabilirea identităţii conducătoarei auto, poliţiştii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat, cât şi pentru stabilirea preliminară a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat”, transmitea la acea vreme Brigada Rutieră.

Dosarul a fost înregistrat în urmă cu două zile la Judecătoria Sectorului 1, iar acum cunoscuta vloggeriță va trebui să apară în fața instanței.

Cum a ajuns Ana Morodan să fie dependentă de pastile

La câteva luni de la fapta pentru care a fost intens criticată, Ana Morodan și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre dependența de pastile. Contesa Digitală a susținut că nu a consumat substanțe interzise în ziua accidentului, ci testul respectiv ar fi ieșit pozitiv, din cauza calmantelor pe care le lua.

Morodan a mărturisit că medicamentele au pus stăpânire pe corpul și mintea ei și au făcut-o să creadă că se simte bine, când, de fapt, situația nu era nici pe departe așa.

„Au trecut trei luni, trei luni în care am avut timp să mă gândesc, să mă echilibrez, să văd care e adevărul meu, să-mi descopăr lipsa de scop și mersul robotic înainte, doar pentru că așa trebuia. Să uimesc în fiecare zi, să livrez un personaj deloc vulnerabil, care livrează real life, cât și pe internet poveste după poveste, în tot timpul ăsta crezând că eu sunt mai deșteaptă decât toți cei care trăiesc subjugați de social media și pe mine nu mă afectează. Și pe undeva, pe drum, am uitat de vulnerabilitatea mea, de sensibilitatea mea, de empatia mea.

Pentru că într-o lume în care glamour-ul e un înveliș ieftin de staniol, să fii sensibil este o slăbiciune. Prima dată când am luat un calmant a fost când mama mea a fost diagnosticată cu șapte metastaze. Țin minte că toată frica și toată anxietatea pe care le-am simțit atunci s-au disipat. Apoi am uitat, dar am trecut prin crize personale, prin doliu reprimat, pentru că eu aveam de lucru, și am mers la doctor pentru o rețetă de calmant. Am început să iau conform rețetei, până când, într-o zi, nu și-a mai făcut efectul. Apoi am început să iau mai mult.

Dar corpul dezvolta rezistență și am început să iau și mai mult, mai mult decât scria pe rețetă. Adicția se instalează foarte ușor, ajunsesem chiar să cred că eu sunt cool, că iau un medicament de la farmacie și nu mă droghez ca alții, asta cumva îmi legitima acțiunea. Acum vreo doi ani a început să nu îmi mai placă absolut deloc ce fac, să nu-mi mai găsesc sensul”, a explicat Ana Morodan, pe Instagram.