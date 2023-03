Avem imaginile cu Ana Morodan, când a fost oprită de Poliţie! Vizibil „avariată”, se clătina, s-a ţinut de maşină şi…

Au apărut primele imagini cu Ana Morodan oprită în trafic de echipajele Poliției Rutiere! „Contesa Digitală” a fost surprinsă în timp ce abia se mai ținea pe picioare, având nevoie de ajutorul oamenilor legii pentru a putea intra într-una dintre mașinile aflate pe marginea carosabilului.

Vestea că Ana Morodan a fost surprinsă conducând fără carnet și sub influența băuturilor alcoolice a șocat pe toată lumea. Influencerița a stârnit o mulțime de controverse în momentul în care a susținut că nu a consumat substanțe interzise sau băuturi alcoolice, însă imaginile surprinse de un cetățean al Capitalei par să transmită altceva.

Marți, pe data de 28 martie 2023, Ana Morodan a fost oprită de mai multe echipaje ale Poliției Rutiere ce activează în Sectorul 1 al Bucureștiului. Deși inițial a refuzat categoric să oprească la semnalele luminoase ale oamenilor legii, ulterior „Contesa Digitală” a lovit alte două mașini care se deplasau regulamentar pe carosabil, fiind nevoită să staționeze și să comunice cu polițiștii.

Agenții de la Rutieră au solicitate efectuarea unui test pentru a se stabili dacă femeia consumase sau nu băuturi alcoolice ori substanțe interzise, însă aceasta a refuzat categoric. În imaginile surprinse de un cetățean se poate vedea clar că Ana Morodan se clătina destul de mult și a avut nevoie să se țină de mașina pe care o conducea pentru a putea rămâne pe picioare.

Ulterior, se poate observa cum „Contesa Digitală” este ajutată de către agenții de poliție să intre în mașina acestora, unde cel mai probabil s-a întocmit procesul verbal și a fost dusă o muncă de lămurire și de convingere în același timp. Deoarece a refuzat testarea cu aparatele din dotare, fosta concurentă de la „Asia Express” a fost dusă la INML pentru recoltarea probelor de sânge, procedură pe care a refuzat-o din nou.

În aceeași seară, Ana Morodan a fost surprinsă în jurul orei 22:20 de către oamenii legii în timp ce conducea o altă mașină, deși avea permisul suspendat. Astfel, a fost dusă la secție, unde a rămas pentru 24 de ore.

„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, le-a spus Ana Morodan jurnaliștilor, potrivit stirileprotv.ro