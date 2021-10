Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica, dezvăluiri zguduitoare după ce a fost prinsă în fapt: “Nu am niciun regret”

Ana Muntean a devenit cunoscută publicului după ce a apărut în compania lui Ciprian Marica într-un hotel. Cei doi au avut parte de o întâlnire „fierbinte” care a avut un final nefericit. Recent, femeia a vorbit sincer despre acest subiect în cadrul unui interviu, în care a explicat că nu are niciun regret.

Ana Muntean a fost surprinsă chiar de soţul său în camera de hotel, iar filmările pe care bărbatul le-a făcut cu cei doi au devenit imediat virale, ba chiar un subiect controversat în toată ţara.

Ana Muntean, pe șleau despre aventura cu Ciprian Marica

Prezentă în emisiunea online Thexclusive de la Kanal D, Ana Muntean a vorbit despre acea perioadă în care a fost protagonista unui scandal de proporţii. Blondina a recunoscut că a trecut prin momente dificile la acea vreme, însă totodată explică faptul că a avut multe de învăţat din acea experienţă.

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii La Sală.

În acelaşi timp, blondina a ţinut să îi mulţumească Anamariei Prodan care a sărit în apărarea sa.

”Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus Ana Muntean.

Ce face Ana Muntean acum?

Timpul a trecut, infidelitatea a fost uitată, iar acum Ana Muntean pare că o duce foarte bine. Aceasta și-a convins soțul că mai merită încă o șansă, iar familia celor doi s-a reunit. Postările din mediul online arată că în prezent aceștia formează un cuplu fericit.

Mai mult, după întreg scandalul, Ana și-a schimbat look-ul, a renunțat la roșcat și s-a făcut blondă. Aceasta s-a concentrat pe carieră și și-a dezvoltat comunitatea din mediul online, adunând un număr impresionant de urmăritori.

În prezent, Ana Muntean este antrenoare de fitness și petrece multe ore în sala de antrenamente. Aceasta încearcă să îi îndrume și pe alții către un stil de viață sănătos și să îi ajute să introducă sportul în rutina zilnică. Mai mult, ea este și proprietara unui brand de haine pe care îl promovează în mediul online.

Sursă foto: Instagram