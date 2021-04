Ana Porgas îl vede pe Zanni învingător: „El trebuie să câștige”

Ana Porgras s-a întors în România și a făcut o serie de declarații. Fosta concurentă de la Survivor a vorbit despre eliminarea ei, despre faptul că a rămas surprinsă de admirația publicului, dar și pe cine vede câștigător.

Faimoasa susține că Zanni trebuie să fie câștigătorul competiției Survivor România. În opinia ei, Zanni este cel care are toate calitățile unui campion.

„Asta e întrebare capcană. Normal că pe Zanni. Trebuie să fie câștigător. O să-l aștept aici și dacă nu vine cu trofeul, mare bătaie ce o să își ia. El merită din toate punctele de vedere, și social și sportiv. El e omul care dacă are ceva să îți spună, el va veni în fața ta și îți va spune”, a mai spus fosta gimnastă

Ana Porgras a mărturisit că regretă faptul că a părăsit competiția Survivor România și își dorea să ajungă până în Marea Finală. Faimoasa a adăugat că nu îi poartă pică lui Jador pentru că a nominalizat-o.

„M-am adaptat destul de greu. În primele două săptămâni mă gândeam că vreau să plec acasă, că eu nu pot aici. Ușor, ușor m-am obișnuit, m-am adaptat, am intrat în fenomenul Survivor. Nu mai simțeam foame atât de tare. Regret enorm că am plecat. Îmi doream să rămân până în finală.

Dacă așa a fost să fie și s-a întâmplat, eu nu mai am ce să schimb. Le mulțumesc oamenilor de acasă că au încercat să schimbe ceva. Trebuie să învățăm că ăsta e un concurs. Nu am fost supărată că am fost nominalizată de Jador, nu aveam de ce”, a adăugat Faimoasa.

