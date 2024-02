Ana Porgras a făcut plajă topless la Survivor, iar medicul estetician a dat-o de gol! Are sau nu silicoane: ”Trebuia să aibă grijă”

În ediția din 1 februarie a emisiunii Survivor All Stars, telespectatorii au avut parte de o surpriză… vizuală! Ana Porgras, una dintre concurentele echipei Faimoșilor, a făcut topless în fața camerelor video. Aflată în prezența Ștefaniei Stănilă, concurenta a renunțat la o parte din costumul de baie și a stat în bătaia razelor de soare pentru a se bronza. După ce imaginile au apărut la TV și pe internet, un specialist a dat-o de gol pe „Faimoasă” – are sau nu silicoane și ce recomandare îi face? Vezi mai jos, în articol, informațiile.

Ana Porgras a revenit pe micile ecrane, în cadrul emisiunii Survivor All Stars. Concurenta, care face parte din echipa Faimoșilor, s-a lăsat surprinsă de camerele video în timp ce făcea topless. Ediția a rulat pe micile ecrane la începutul lunii februarie. Vezi AICI cum arată fosta gimnastă.

După ce imaginile au ajuns pe micile ecrane și, ulterior, au circulat în spațiul public, un specialist pentru zona estetică și-a spus opinia – are sau nu intervenție estetică în zona bustului? Fosta gimnastă a intrat în „vizorul” lui Victor Schwartz, medicul estetician al vedetelor. Specialistul a precizat că, din imaginile care au circulat la TV și în online, se poate observa că „Faimoasa” și-a mărit bustul. Totodată, a precizat că nu ar avea un trup proporționat și a recomandat câteva idei pentru tonifierea corpului.

„Și-a pus silicoane, dar cu corpul trebuia să aibă grijă. Are destul de multă celulită. Nu e proporționată. Ar trebui să tonifice mai mult. Să facă alte chestii. Masaje. Radiofrecvență, pentru tonifierea pielii. Sunt rotunde, nu sunt anatomice. Protezele anatomicele niciodată nu sunt pline de sus. Și-a pus silicoane mari”, a spus medicul estetician.

Vezi și UNDE ÎȘI FAC NEVOILE CONCURENȚII DE LA SURVIVOR ALL STARS, DE FAPT. TJ MILES A FOST PRINS ÎN FAPT. IMAGINILE DIFUZATE DE PRO TV DIN GREȘEALĂ

Citește și INCIDENT ȘOCANT LA SURVIVOR! A RĂMAS ȘTIRB ȘI I-A PUS DINTELE ÎN PALMĂ: “MI-A CĂZUT”

De altfel, medicul estetician a expus câteva considerații referitoare la Roxana Nemeș, Maria Chițu, Elena Marin, Maria Lungu, Alexandra Duli, Alexandra Ciomag și Ștefania Stănilă. Medicul estetician a precizat că două concurente ar avea nevoie de o mărire a bustului, și anume Elena Marin și Ștefania Stănilă.

„Ar trebui cel puțin 300 de ml ca să arate bine. Acolo e ceva bărbătesc. Are conformație de bărbat. Are pectorali. Nu are sâni. S-ar putea să obțină rezultate bune”, a spus esteticianul vedetelor referitor la Ștefania Stănilă, conform Fanatik.