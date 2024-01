Jador îi dă ruşine lui Zanni la Survivor! Fostul câştigător ia pe jumătate din banii manelistului, de la Pro TV

Zanni ia jumătate din banii pe care îi primește Jador la Survivor All Stars. Chiar dacă a câștigat competiția în trecut, tot nu a reușit să se ridice la nivelul manelistului. Producătorii emisiunii de la Pro TV oferă sume diferite de bani concurenților.

Jador și Zannidache fac parte din aceeași echipă la Survivor All Stars, cea a Faimoșilor. Fostul câștigător a intrat în competiție cu forțe proaspete și a demonstrat, pentru a doua oară, că are ambiție și determinare. A reușit să aducă puncte valoroase echipei roșii. Totuși, venitul său nu se compară cu cel al manelistului.

Potrivit informațiilor apărute despre veniturile concurenților de la Survivor All Stars, Jador îl cam face de rușine pe Zannidache. Ei bine, fostul câștigător ar urma să primească săptămânal peste 5.000 de euro. În schimb, manelistul ar câștiga aproape dublu, fiind plătit cu aproximativ 10.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană.

Totuși, această diferență de bani nu îl oprește pe Zanni să dea tot ce are mai bun pe traseele pregătite de producători. Acesta a demonstrat că poate face față cu brio provocărilor emisiunii de la Pro TV. În plus, el susține că show-ul i-a schimbat viața complet.

„3 ani de zile am reflectat asupra experienței Survivor. Cărămida care mi-a schimbat viața total, care m-a și clădit ca bărbat. Indiferent de rezultat, nu cred că am adversar în Supraviețuire, jocul în care ultimul câștigă.

Am renunțat la mândrie, nu mai fug după faimă, însă vreau să vin cu trofeul acasă. Scopurile mele sunt nobile, principiile mele sunt de necontestat. După 26 de ani de frustrări și neajunsuri, am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat.

Am profitat de fiecare semn și am stat departe de vicii și superficialități. Nu știți despre mine nici muzică, nici dansuri, nici vedetisme. Despre mine știți adevărul!”, a scris Zanni pe Instagram.