Revenită acasă, după eliminarea de la Survivor All Stars, Andreea Tonciu s-a declarat dezamăgită de comportamentl lui Jador, în ceea ce o privește. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, „faimoasa” a mărturisit motivul pentru care și-a schimbat părerea despre artist și nu ne-a ascuns faptul că a regretat că a fost nevoită să părăsească show-ul după doar o săptămână de concurs.

Odată revenită pe plaiurile mioritice, după ce a fost eliminată de la Survivor All Stars, primul lucru pe care l-a făcut Andreea Tonciu a fost acela de a-și strânge fetița în brațe și de a da o fugă până la salonul de înfrmusețare, pentru câteva tratamente de îngrijre. Vedeta nu se aștepta să plece așa repede din Republica Dominicană, mai ales că se pregătise pentru acest show. Cu câteva săptămâni înainte mersese la sală și la înot, pentru a fi în formă maximă.

Nu a fost să fie mai mult, dar chiar și așa, bruneta s-a întors cu amintirea unei noi experiențe de neuitat. Vedeta a fost dezamăgită de comportamentul lui Jador și surprinsă, totodată, de eliminarea Elenei Ionescu. A dezvăluit toate aceste lucruri într-un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO.

„M-am întors fără probleme de sănătate”

CANCAN.RO: În primul rând, cum te simți?

Andreea Tonciu: Mă simt foarte bine și fericită. Răspund la aceste întrebări din casa mea, stând alături de fiica mea, într-o zi de weekend. Cum aș putea să mă simt altfel? M-am întors fără probleme de sănătate, iar asta contează cel mai mult.

CANCAN.RO: Ți-ai revenit complet?

Andreea Tonciu: Să fiu sinceră, nu m-am adaptat total la fusul orar (râde). Încă se întâmplă să adorm foarte greu noaptea sau să mă trezesc dimineața prea devreme, deoarece acolo aveam cu totul alt program.

Citește și: ANDREEA TONCIU ȘI-A PRINS SOȚUL PE PICIOR GREȘIT! DISCUȚIILE PE CARE LE-A GĂSIT ÎN TELEFONUL ACESTUIA CU O ALTĂ FEMEIE AU FĂCUT-O SĂ EXPLODEZE: „CE A FOST LA GURA MEA”

Primul lucru pe care l-a făcut când s-a întors acasă

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când te-ai întors?

Andreea Tonciu: Să-mi strâng fetița în brațe, să stau cu soțul meu și apoi, a doua zi, să merg la salon să-mi fac câteva tratamente de îngrijire.

CANCAN.RO: Ai vreun concurent preferat, care ai vrea să câștige?

Andreea Tonciu: Mi-ar plăcea să câștige un Faimos, deoarece am făcut parte din acest trib. Dar nu am acum niciun concurent preferat.

Vezi și: MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU CARE ANDREEA TONCIU A LIPSIT 4 ANI DE LA TV: „AM AVUT INTERZIS”. A REFUZAT DOUĂ MARI PROIECTE DE LA ANTENA 1

Andrea Tonciu, după eliminarea de la Survivor All Stars: „A fost ciudat”

CANCAN.RO: Ce ai simțit când ai fost eliminată?

Andreea Tonciu: A fost ciudat. Aveam regretul că plec acasă după doar o săptămână – deoarece mi-am propus să rezist mai mult și nu m-am dat la o parte de la nicio probă, dar aveam în gând, faptul că urma să mă întorc la ai mei și la confortul de acasă.

CANCAN.RO: Te așteptai la asta?

Andreea Tonciu: Când am intrat la Duel, știam că am 50% șanse să fiu eliminată. Cu toate astea, când am văzut proba, am sperat că-mi pot păstra echilibrul mai mult și să câștig. Nu a fost să fie și uite că Roxana a continuat să se descurce bine și la următorul Duel.

CANCAN.RO: Cine crezi că va fi următorul concurent care va pleca acasă?

Andreea Tonciu: E foarte greu de spus. M-am uitat la fiecare ediție de când am plecat și văd că toți sunt foarte puternici și își doresc să rămână pe mai departe.

Eliminarea Elenei a fost surprinzătoare, zic eu. Așa că e clar – putem avea multe surprize până la final de sezon. Dar, sper să plece și un Războinic acasă, săptămâna următoare.

Nu rata: „CE … ARE ASTA!” CUM A REACȚIONAT JADOR, DUPĂ CE A VĂZUT-O PE ALEXANDRA DULI ÎN COSTUM DE BAIE, LA SURVIVOR ROMÂNIA ALL STARS DE LA PRO TV

Motivul pentru care Jador a dezamăgit-o

CANCAN.RO: Cum ți s-a părut comportamentul lui Jador vizavi de partea feminină?

Andreea Tonciu: Stând cu Jador în trib câteva zile, am avut ocazia să-l văd mai mult decât fetele din echipa Războinicilor. El este mai glumeț – și cred că asta a vrut să facă și săptămâna asta. El se gândea că toți vor râde. Am văzut că a doua zi și-a cerut scuze, așa că să vedem dacă va mai face.

Altfel, dacă vorbesc strict din punctul meu de vedere, eu am fost dezamăgită de el deoarece cât timp am fost în competiție, am avut niște discuții pe care le-am considerat reale și când am ajuns acasă, am văzut că la testimoniale, a spus altceva. Eu sunt foarte sinceră și mi-ar fi plăcut ca așa să fie și ceea ce noi discutam acolo.

Ce pregătiri a făcut pentru Survivor

CANCAN.RO: Ai făcut ceva pregătiri suplimentare înainte de a pleca la Survivor?

Andreea Tonciu: Doar în luna decembrie, înainte de a pleca în vacanță cu familia mea, am fost la sală vreo trei săptămâni și la înot. Chiar le-am arătat atunci urmăritorilor mei și ei mă încurajau să merg cât mai mult pentru a fi pregătită.

CANCAN.RO: Ce nu ți-a lipsit din bagaj?

Andreea Tonciu: Haha, când pleci la Survivor, nu prea poți spune că-ți faci un bagaj deoarece trebuie să îți iei doar lucrurile cu care mergi în junglă. Așa că tot bagajul meu l-ați cam văzut la televizor (râde). Evident, am mai avut și câteva haine pentru momentul în care am părăsit competiția. A fost un bagaj foarte mic față de cum plec eu în mod normal de acasă.

La revenire, bagajul a fost mai mare deoarece am luat câteva lucruri pentru fiica și familia mea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.