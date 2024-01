Motivul incredibil pentru care Andreea Tonciu a lipsit 4 ani de la TV: „Am avut interzis”. A refuzat două mari proiecte de la Antena 1

Andreea Tonciu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul de la noi, care se bucură de un succes imens atât pe micile ecrane, cât și-n mediul online, unde este urmărită de o mulțime de fani. De curând, fosta asistentă TV a acceptat din nou oferta celor de la Survivor de a pleca în Republica Dominicană și de a lupta pe trasee, pentru premiul cel mare din noul sezon. În ciuda eforturilor depuse în junglă, bruneta a fost prima eliminată. Puțini știu însă că înainte de emisiunea de la Pro TV, Tonciu a refuzat alte două mari proiecte. A preferat să stea departe de sticlă pentru că așa i-ar fi impus soțul ei.

Andreea Tonciu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta a participat din nou la Survivor, însă după o săptămână în junglă, aceasta a părăsit competiția de la Pro TV. În ciuda eforturilor depuse, bruneta a pierdut în fața Roxanei Nemeș și a fost prima eliminată din sezonul All Stars. Chiar și așa, Andreea s-a întors fericită în țară și s-a bucurat că a luat parte la experiența din Dominicană, chiar dacă nu a ajuns foarte departe în concursul sportiv.

Puțini știu că înainte de Survivor, vedeta a mai avut și alte oferte în televiziune. A fost invitată să ia parte la două mari proiecte, însă a refuzat. Motivul: soțul ei ar fi sfătuit-o să nu apară pe micile ecrane la acea vreme. Și-a dorit ca soția lui să rămână acasă și să se ocupe în totalitate de fetița lor, lucru pe care Andreea l-a și făcut. În ciuda acestui lucru, fosta asistentă de televiziune a fost la un pas de depresie, pentru că i-au lipsit aparițiile pe sticlă și viața socială cu care era învățată de ani buni.

Ea recunoaște că s-a rupt cu totul de trecutul ei, chiar și de persoanele din showbiz cu care era apropiată. S-a zvonit multă vreme că nu a mai vorbit cu Sânziana Buruiană, însă Andreea a confirmat faptul că încă țin legătura.

„Cu Sânziana Buruiană am mai vorbit și recent, acum două, trei săptămâni. Hai să-ți spun! Eu de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor. Eu patru ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, crede-mă. Nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Nu am vorbit cu nimeni patru ani. Ajunsesem să fiu în depresie. Am refuzat și Asia Express, pentru că nu m-a lăsat. Am refuzat Nea Mărin, eram în echipă cu nașa mea, Anamaria Prodan. L-am refuzat pentru că nu mă lasa soțul meu. (…)

I-a plăcut că sunt Andreea Tonciu, dar după a stat el mai bine și s-a gândit că nu trebuie s-o mai las (n.r să apară la televizor), dar de ce, nici până în prezent nu știu. Am stat și m-am gândit și am găsit niște variante. Eu cred că din cauza familiei lui, pentru că lucrează într-un anumit domeniu și probabil m-or fi văzut cum apar eu pe la televizor și or fi zis că de ce mă mai lasă să apar la televizor. Ei nu știu că totul este un pamflet și eu jucam un teatru acolo. Patru ani am stat așa, plângeam, eram în depresie, cu toate că nu-mi lipsea nimic. Îmi lipsea nebunia aia, aveam nebunie de nebunia mea (…)”, a dezvăluit Andreea Tonciu, în podcastul lui Jorge.