Lorena, sora Andreei Tonciu, a ieșit o persoană total diferită din cabinetul esteticianului. Cum arată tânăra la doar 24 de ani

Sora Andreei Tonciu este de nerecunoscut. Lorena Tonciu a trecut printr-o serie de intervenții chirurgicale la nivelul feței, iar transformarea e pe măsură. Câte operații estetice are bruneta la doar 24 de ani, dar și cum arată acum sora fostei concurente de la Survivor All Stars 2024.

Dacă despre Andreea Tonciu nu ar mai fi multe de spus, puțini sunt cei care știu detalii despre mezina familiei, sora mai mică a vedetei. Lorena Tonciu a terminat studiile facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București. Bruneta nu este la fel de vocală precum sora ei și este o fire destul de discretă, cel puțin când vine vorba de aparițiile în luminile reflectoarelor.

Când vine vorba despre operațiile estetice, se poate spune că Lorena Tonciu a întrecut-o pe sora ei. Bruneta a ajuns în cabinetul medicului estetician încă de la vârsta de 18 ani, atunci când a efectuat prima intervenție chirurgicală: o rinoplastie. De atunci și până acum, Lorena nu s-a oprit și a continuat să apeleze la mici trucuri de înfrumusețare.

În prezent, bruneta se poate lăuda cu două rinoplastii, implanturi mamare și mai multe injectări la nivelul feței. Sora mai mică a Andreei Tonciu și-a conturat propriile trăsături faciale și și-a schimbat radical înfățișarea – vezi GALERIA FOTO.

Recent, după despărțirea de fostul iubit, Lorena Tonciu a început un nou capitol din viața ei. Bruneta a pus punct unei relații de 4 ani, un capitol urât al vieții sale, așa cum l-a denumit chiar ea. Nu duce lipsă de admiratori, iar pentru a nu mai avea parte de neplăceri în viitor, bruneta și-a propus să fie mai atentă atunci când își alege partenerul de viață.

”Nu mai sunt cu băiatul respectiv cu care aveam o relație de peste patru ani, dar când nu te aștepți, uite apare cineva în viața ta și îți luminează calea. Acum chiar e calea mea luminată. Eu cu fostul am avut o relație foarte complicată, ne-am despărțit de ceva luni, dar nu vreau să vorbesc de fosta mea relație că e un capitol urât din viața mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că acum, când m-am așteptat cel mai puțin, am început un nou capitol în viața mea și sunt ok, sunt fericită. Mai trebuie să treacă niște teste (n.r admiratorul care îi trimite flori), după atâta așteptare nu pot să mă dau așa imediat. Mai trebuie să treacă niște teste, pe unele le-a trecut, pe unele mai vedem. Ne-am cunoscut în Dubai prin intermediul unor prieteni comuni. De atunci am tot stat zi de zi împreună, ne-am văzut zi de zi, am ieșit prin oraș”, spunea Lorena Tonciu în urmă cu doar câteva luni, potrivit Spynews.