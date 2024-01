Motivul real pentru care Andreea Tonciu a fost eliminată de la Survivor All Stars de la Pro TV. Ce s-a întâmplat, de fapt

Survivor All Stars 2024 a debutat în forță pe micile ecrane. Prima eliminare de pe insula din Republica Dominicană a avut deja loc joi, 19 ianuarie 2024, iar Andreea Tonciu a fost cea care a primit votul general al echipei sale. Care este, de fapt, motivul real pentru care bruneta a părăsit competiția, dar și ce s-a întâmplat în proba de eliminare.

Joi, 19 ianuarie 2024, Faimoșii au pierdut proba de imunitate în fața Războinicilor. Eșecul echipei a pus în pericol doi concurenți din tabăra vedetelor. TJ Miles a fost cel care a câștigat colanul de imunitate personală, avantaj care i-a oferit posibilitatea de a nominaliza unul dintre cei doi colegi care vor intra la duel. Astfel, după ce Andreea Tonciu a primit votul general al colegilor săi, Roxana Nemeș a fost nominalizarea lui Tj Miles.

Se poate spune că prima eliminare de la Survivor All Stars a fost destul de previzibilă. Andreea Tonciu a primit votul general în consiliul de nominalizare pentru că a fost considerată (de toți cei 9 colegi) cea mai slabă din echipa Faimoșilor, ceea ce nu este de mirare având în vedere faptul că în probele din concurs a avut 0% eficiență pe traseu, necâștigând niciun joc.

Totodată, spre deosebire de Roxana Nemeș, care s-a descurcat impecabil în probă, Andreea Tonciu s-a declarat total dezamăgită de evoluția sa în duelul eliminatoriu. Bruneta consideră că a fost eliminată din cauza problemelor de echilibru pe care le are și din cauză că i-au tremurat picioarele. Cu ochii în lacrimi, Faimoasa a ținut un discurs emoționant în fața colegilor săi.

”Sunt foarte dezamăgită, domnu` Dan, pentru că eu am promis acasă că voi sta 3-4 săptămâni. Dar nu am echilibru bun. Mi-au tremurat picioarele și chiar, la un moment dat, m-am enervat. Dar, dacă Dumnezeu așa a vrut, eu plec acasă. Asta e… n-am ce să fac. Survivor mi-a schimbat viața. N-am trăit în viața mea ce am trăit aici. Pentru mine este o experiență unică. La mine e greu cu adaptatul, pentru că am o viață… fac ce vreau, când vreau. La mine cel mai greu a fost să nu dorm în pat. De atunci, m-am închis în mine”, a spus Andreea Tonciu după ce a pierdut duelul cu Roxana Nemeș.