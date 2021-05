Ana Porgras, mărturisiri emoționante despre relația cu tatăl ei: „Am rămas cu sechele”

Ana Porgras și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața ei, divorțul părinților. Fosta concurentă de la Survivor România a făcut dezvăluiri emoționante despre relația în care a rămas cu părinții ei, dar și dacă a reușit să treacă peste aceste traume.

Bruneta susține că părinții ei s-au despărțit când era foarte mică, iar mama ei a plecat în străinătate la scurt timp. Deși distanța a fostdestul de mare, relațția dintre Ana Porgras și mama ei nu s-a deteriorat. Nu poate spune același lucru despre relația pe care a avut-o cu tatăl ei.

” Când s-au despărțit, ceva s-a rupt, nu am mai păstrat legătura foarte mult. Când am crescut și am înțeles lucrurile mai bine, am restabilit legătura. Acum ne vizităm, ne auzim la telefon, avem o relație absolut normală.” , a declarat Ana Porgras pentru VIVA.

Ana Porgras: „Am crescut într-un mediu mai rece”

Mai mult, Ana Porgras susține că a rămas cu traume din cauza relației reci pe care a avut-o cu tatăl ei.

” Tatăl meu nu a plecat niciodată din țară, a rămas la Galați. Mi-a lipsit prin prisma sportului pe care l-am făcut, nu a fost ceva ce au făcut ei intenționat, dar gimnastica a avut prețul ei.

Am crescut cumva într-un mediu mai rece, pentru că nu am crescut ca un copil normal, într-o familie, să simt dragostea zi de zi. Am rămas cu niște sechele, nu mă apropii ușor de oricine.”

